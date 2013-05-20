ميسي: لا أستطيع اللعب لأي فريق سوى برشلونة

كشف النجم الارجنتيني ليونيل ميسي أنه لا يستطيع اللعب إلا في صفوف فريقه الحالي برشلونة بطل الدوري الاسباني لكرة القدم، رافضا ما يقال إنه كل شيء في الفريق.



كلام ميسي جاء في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الاثنين، في أكاديمية إسباير للتفوق الرياضي في الدوحة.



ووصل ميسي إلى قطر اليوم حيث وقع عقد شراكة بين المؤسسة الخيرية التي يمتلكها وإحدى شركات الاتصالات في قطر لإطلاق مبادرة لمساعدة الأطفال في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.



وقال ميسي حول امكانية انتقاله إلى ناد آخر: "لا أستطيع اللعب لأي فريق سوى برشلونة لكن مع ذلك لا أعرف ماذا يخبئ لي المستقبل".

ودافع ميسي عن برشلونة ومستواه في الفترة الحالية بقوله: "قدم برشلونة في النهاية مستويات جيدة، فالفوز بالدوري الاسباني لم يكن سهلا كما يعتقد البعض، والمنافسة كانت قوية مع عدد من الفرق".



ورفض النجم الارجنتيني اعتباره بمثابة كل شيء في برشلونة وان فريقه بدونه لا يساوي شيئا" قائلاً: "أنا فرد في مجموعة وكلنا نعمل لمساعدة بعضنا البعض".



والتقى ميسي عقب المؤتمر الصحافي مع 112 طفلا من قطر وفلسطين وإندونيسيا والعراق والجزائر وتونس وسلطنة عمان والكويت والمالديف، بالإضافة إلى 11 طفلا من قطر تم اختيارهم من خلال مسابقة للعب مع ميسي في الملعب المغطى باسباير.



