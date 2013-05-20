نادٍ جزائري يقيل مدربه لإهانته "نادل"

أقال نادي مولودية العلمة الجزائري لكرة القدم مدربه السويسري راؤول صافوا ومساعده الكاميروني هانس أغبو؛ بعدما أهان الأول نادلاً بفندق عشية مباراته أمام شبيبة القبائل التي انتهت بالتعادل 1-1 السبت الماضي بمسابقة الدوري.

وذكرت صحيفة "الخبر" اليوم الاثنين أن صافوا قام بسب نادل مطعم الفندق الذي كان يقيم فيه فريقه ووصفه بالـ"حقير"على مرأى ومسمع اللاعبين والمسؤولين، وهو ما جعل رئيس النادي هرادة عراس يبلغ المدرب بإنهاء مهامه مباشرة بعد المباراة.

وأكد هرادة أن إدارة مولودية العلمة لم تتحمل رؤية شاب جزائري يهان في بلده من قبل أجنبي، وأنه يتحمل قرار إقالة المدرب من منصبه رغم أن النتائج المحققة منذ قدوم المدرب السويسري كانت مقبولة.

من جانبه، أوضح صافوا أن إدارة النادي فاجأته بقرار الإقالة، مؤكدا أنه يجهل الأسباب وأنه كان يرغب في تجديد عقده لموسم آخر بعد إعجابه بظروف العمل.

