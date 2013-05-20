"علكة"..فيرغسون الأخيرة في الملاعب لـ"البيع"

نشر موقع متخصص في بيع وشراء السلع عبر الانترنت إعلانا طريفا تمثل بقيام أحد مشجعي نادي ويست بروميتش الإنجليزي بعرض آخر علكة قام بمضغها المدير الفني المعتزل السير أليكس فيرغسون، للبيع.



ونجح هذا المشجع في الحصول على العلكة بعدما قام فيرغسون بإلقائها مع نهاية مباراة فريقه أمام مضيفه بروميتش التي انتهت بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جرت، أمس الأحد، في المرحلة الأخيرة من الدوري الانجليزي.



ويتزايد سعر العلكة التي وضعت صورتها من وقت لآخر، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يرتفع السعر خلال الأيام المقبلة، مع العلم أن المزاد بدأ من سعر (1.2) جنيه استرليني، وارتفع بشكل كبير ليصل لـ ( 800) جنيه حتى ساعة إعداد هذه السطور.



ويشتهر فيرغسون بمضغه الدائم للعلكة طوال مباريات الفريق، حيث بات محط أسئلة الجماهير عن سر هذه العادة الغريبة التي اشتهر بها فيرغسون.



ولم يأبه فيرغسون بالكثير من الانتقادات التي طالته بسبب هذه العادة غير المحببة لعدد من الناس، حيث واصل مضغ علكته، رغم أن العاملين في ملعب اولترافورد معقل مانشستر يوناتيد كانوا يعانون الأمرين في بحثهم عن المكان الذي يلقي فيه فيرغسون علكته.



وأرجع عدد من عشاق مانشستر يونايتد سبب تناول فيرغسون للعلكة أثناء المباريات لرغبته في امتصاص حماسه وغضبه والتقليل من الشعور بالقلق والتوتر ومن أعراض الضغط النفسي المختلفة، في حين أن مقربين منه أكدوا أن فيرغسون يهدف من خلال تناول العلكة باستمرار لتلافي مخاطر بعض أمراض الشيخوخة.



يذكر أن بحث علمي حديث أثبت أن العلكة (الخالية من الألوان الاصطناعية والسكر) لها العديد من الفوائد الصحية، حيث تعتبر وسيلة لتخفيض الوزن وقطع الشهية والأهم من كل ذلك تؤدي لتقوية الذاكرة بسبب الإفرازات الناجمة عن الحركة المستمرة للفكين أثناء مضغها.

