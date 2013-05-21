الفرنسي "غي رو": "الجابر".. سينجح مع الهلال

أكد الفرنسي غي رو كبير مدربي نادي أوكسير، أن مساعده السعودي سامي الجابر استشاره في مسألة تدريبه للهلال، مشيرا إلى أنه طالبه بالإقدام على هذه الخطوة.. وقال جيرو عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "فعلاً تحدثنا في الموضوع منذ أسابيع، وكان يقول لي إن حلم حياته تدريب النادي الذي نشأ وترعرع فيه.. وبالمناسبة أنا بدأت هكذا ونصحته بأن يسير في هذا النهج".

وأضاف: "لقد اكتشفنا في سامي إنساناً رقيقاً ومثقفاً، بالإضافة إلى كونه نجماً كبيراً له خبرة ودراية بالمهاجمين، لاسيما وأنه شارك في كأس العالم أربع مرات وسجل أهدافاً.. لذلك منحناه الثقة ونجح".

وتوقع كبير مدربي أوكسير الفرنسي نجاح تجربة الجابر التدريبية مع نادي الهلال، وقال: "بالتأكيد سامي مرشح للنجاح في التدريب، فهو له خبرة كبيرة كلاعب دولي سابق.. مهمته لن تكون سهلة.. تدريب فريق كبير مثل الهلال في السعودية الذي أعرفه وأسمع عنه والمسؤولية أكبر عندما نعلم بأن جيريتس مر من هناك، وهو مدرب عالمي وأعرف عنه الكثير".

ونفى غي رو أن يكون على علم بنية الجابر جلب أحد مساعديه في أوكسير، وقال: "لا أعلم نوايا سامي ولا أعرف شيئاً عن هذا الموضوع". مؤكدا في ختام حديثه بأن اتفاقهم مع الجابر يعطيه الحرية للرحيل متى شاء دون أن يترتب على النادي أو الجابر أي أعباء مالية".