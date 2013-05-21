برشلونة.. يوقع مع "نيمار" بعد كأس القارات

وقع المهاجم البرازيلي نيمار اتفاقاً الأسبوع الماضي مع نادي برشلونة يلزمه على اللعب مع الفريق الكتالوني الموسم المقبل.



وبحسب صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية فان اللاعب وقع الاسبوع الماضي علي تعهد, وسيذهب نيمار لتوقيع العقود مع نادي برشلونة الإسباني بعد انتهاء كأس القارات في يوليو المقبل, فيما أكدت الصحيفة علي أن مباراة سانتوس وفلامنجو المقبلة ستكون آخر مباراة للاعب الواعد بقميص نادي سانتوس البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة أن توقيع نيمار جاء بعد سلسلة من المفاوضات بين مسؤولي النادي الكتالوني وأهل اللاعب في مدينة جواروخا بالبرازيل, وقالت إن برشلونة الإسباني رفع عرضه من 14 مليون يورو الي 17 مليون و نصف المليون يورو.

ويرتبط نيمار بعقد مع سانتوس حتى 2014 وتبلغ قيمة الشرط الجزائي لفسخ تعاقده مع النادي 65 مليون يورو، ولكن سانتوس لن يتحصل على أي مقابل مادي إذا لم يبعه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال رئيس سانتوس التنفيذي اوديليو رودريغيز" نتمني أن يبقي معنا حتي 2014 ولكن هذا صعب لأن المفاوضات في كرة القدم تجعل كل شيء ممكنا".

وأوضحت (جلوبو) أنه من المحتمل تأكيد صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة غدا في اجتماع اللجنة المسؤولة عن إدارة النادي البرازيلي.