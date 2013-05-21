نائب رئيس برشلونة: مورينهو "آفة" كرة القدم

شنَّ نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني للشؤون المؤسسية، كارليس فيلاروبي، هجوماً لاذعاً على المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني المُقال، جوزيه مورينهو، واصفاً إياه بآفة كرة القدم الإسبانية.

وأشاد "فيلاروبي" بالقرار الذي اتخذه مجلس إدارة نادي العاصمة الإسبانية، بإقالة المدرب البرتغالي، مؤكداً بأن رحيله سيُجدي بالنفع على كرة القدم الإسبانية بشكل عام، وعلى العلاقات بين لاعبي برشلونة وريال مدريد على وجه الخصوص.

وأشار نائب رئيس النادي الكتالوني للشؤون المؤسسية في حديثه لـ" راديو كتالونيا" إلى أن رحيل"مورينهو" سيُساهم بدرجة كبيرة في التخفيف من حدة المشاكل التي خيّمت على مباريات "الكلاسيكو" في السنوات القليلة الماضية، وبالتحديد منذ تعيين "المدرب البرتغالي" على رأس الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يُهاجم فيها "فيلاروبي" "مورينهو"، حيث سبق له أن وصف "مورينهو" باللعنة التي أصابت كرة القدم الإسبانية، وذلك على خلفية الحادثة الشهيرة بين المدرب البرتغالي، والمدير الفني الحالي لبرشلونة، تيتو فيلانوفا، والتي رافقت مباراة إياب نهائي كأس السوبر الإسباني قبل حوالي ثلاثة أعوام، حينما قام مورينهو بوضع إصبعه فى عين "فيلانوفا" عندما كان الأخير مدربًا مساعدًا لجوسيب غوارديولا المدير الفنى السابق للبارسا.

وطالب فيلاروبي آنذاك من الاتحاد الإسباني للعبة "أن يضع حد للمدرب البرتغالي لأن ذلك من الممكن أن يتكرر مراراً ومراراً"، على حد قوله.

وبدا لافتاً منذ قدوم"مورينهو" ارتفاع حدة الاحتقان بين لاعبي برشلونة وريال مدريد على المستطيل الأخضر في مباريات "الكلاسيكو"، إذ سبق لصحيفة " موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن وصفت المدرب المثير للجدل بأنه أحد الهواة البارعين في اختلاق الصراعات والمشاكل والمواجهات في مباريات "الكلاسيكو".

وحذرت الصحيفة من مدى تأثير مثل هذه الخلافات على معسكر المنتخب الإسباني، وهو الأمر الذي حدث في معسكر منتخب "لافوريا روخا" في قطر عشية مباراة "الكلاسيكو" الأخيرة، حينما سادت حالة من الجفاء بين لاعبي فريق برشلونة من جهة، ولاعبي فريق ريال مدريد من جهة أخرى؛ بعدما أضحى مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني ألفارو أربيلوا منبوذاً بين عناصر نادي برشلونة المتواجدين في قائمة مدرب المنتخب الإسباني فيسنتي دل بوسكي؛ وذلك على خلفية الاحتكاكات العنيفة التي لجأ إليها مدافع ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو.