"بلجيكي".. يهدد "توريس" في تشلسي

وضع المهاجم البلجيكي الشاب روميلو لوكاكو إدارة تشلسي في موقف حرج بعد تألقه غير العادي خلال الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي الممتاز في صفوف ويست بروميتش ألبيون، الذي لعب معه معاراً من "البلوز"، ونجح بتسجيل 17 هدفاً، كان آخرها ثلاثية في شباك البطل مانشستر يونايتد.



ولم يتردد تشلسي في إعارة لوكاكو ذي الـ20 عاماً لويست بروميتش قبل بداية الموسم الحالي بعدما تعرض للإهمال عقب تعاقد النادي اللندني معه من نادي أندرلخت البلجيكي، ليجد نفسه سريعاً في طليعة هدافي "البريمرليغ"، حيث أنهى الدوري محتلاً المركز السادس في لائحة الهدافين، وقاد فريقه الجديد للمركز الثامن في البطولة.



وتفوق لوكاكو رغم قلة خبرته على جميع مهاجمي تشلسي، إذ لم يسجل أي من لاعبي "البلوز" أكثر من 15 هدفاً في الدوري مقابل 17 للمهاجم البلجيكي، وهما فرانك لامبارد وديمبا با، علماً أن نحو نصف أهداف الأخير سجلها حينما كان في صفوف نيوكاسل قبل أن ينتقل لناديه الجديد.



ويأتي تألق لوكاكو في وقت تتزايد التكهنات حول إمكانية استغناء تشلسي عن المهاجم الإسباني فيرناندو توريس الذي سجل ثمانية أهداف فقط خلال الدوري الحالي، وبحسب صحيفة "ذا صن" فإن النادي اللندني مستعد لبيعتوريس بمبلغ يقل عن ذلك الذي اشتراه فيه من ليفربول قبل عامين.



وانضم توريس لـ"البلوز" مقابل 50 مليون جنيه استرليني وهي صفقة تعتبر قياسية في الدوري الإنجليزي، لكنه لم يظهر بنفس المستوى الذي كان عليه في ليفربول، أو حتى حينما كان قبل ذلك في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.



وقد يجد تشلسي نفسه مجبراً على منح لوكاكو فرصة اللعب خلال الموسم المقبل بعد اكتساب اللاعب للخبرة المطلوبة، فيما أكد المهاجم الكونغولي الأصل أنه يحلم بارتداء قميص تشلسي من جديد واللعب معه في الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه ينتظر معرفة هوية مدرب الفريق الجديد على أحر من الجمر.



وتشبّه الصحافة الإنجليزية لوكاكو بمهاجم تشلسي السابق الإيفواري ديديه دروغبا الذي كان أحد رموز "البلوز" في السنوات الماضية، وذلك بحكم التشابه الكبير بينهما من ناحية الشكل، وكذلك القوة البدنية الكبيرة لكليهما،وهو ما يشعر المهاجم البلجيكي بالاطراء، مع تأكيده أنه يأمل السير على خطى دروغبا.