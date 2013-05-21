"وعد" عمره عامين يمنح "فالكاو" حريته

فتح نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الباب أمام مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو للرحيل اعتباراً من الموسم المقبل، وفاء بوعد كان قد قطعه لهداف بورتو البرتغالي السابق مفاده أن النادي لن يحرمه من الحق في الانتقال إلى أي نادٍ آخر في أي وقت يشاء، شريطة قيادة الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.



ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن الرئيس التنفيذي لأتليتكو مدريد ميغيل أنخل مارين، قوله إن النادي سيمنح فالكاو الحق في الرحيل إذا ما أراد ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما قاد الـ"روخي بلانكوس" لاحتلال المركز الثالث في "الليغا" وبالتالي المشاركة في دوري الأبطال.



وأكد مارين أن إدارة النادي تحدثت بوضوح مع فالكاو حين انضمامه للفريق منتصف عام 2011 ووعدته بأنها لن تقف حجر عثرة أمام تغيير وجهته في حال تأهل الفريق للبطولة الأوروبية العريقة، وهو ما حدث خلال الموسم الحالي.



ونفى المسؤول في أتلتيكو علمه بوجهة "النمر" الكولومبي القادمة، قائلاً إن فالكاو وحده فقط من يعلم ذلك، مشدداً على أن ناديه لن يتأثر برحيل الهداف الخطير رغم أهميته القصوى بالنسبة لبطل كأس ملك إسبانيا.



وأشار مارين إلى أن ناديه سبق له أن تخلى عن نجوم كبار مثل فيرناندو توريس والأوروغوياني دييغو فورلان والأرجنتيني سيرخيو أغويرو، وهو قادر على تشكيل قوة هجومية ضاربة في حال رحيل فالكاو.



وترغب أندية أوروبية عدة في الحصول على خدمات فالكاو، ويبدو في مقدمتها موناكو الفرنسي، فضلاً عن أندية تشلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزية، فضلاً عن ريال مدريد، وإن كان ارتباط النادي الملكي بجاره أتلتيكو بميثاق "عدم اعتداء" يقضي بعدم دخول أي منهما في مفاوضات مع لاعب من النادي الآخر، إلا في حالة انتهاء عقده، يعرقل امكانية ارتدائه القميص الأبيض.



وانضم فالكاو لأتلتيكو مدريد في أغسطس 2011 قادماً من بورتو البرتغالي مقابل 40 مليون يورو، وفرض نفسه بسرعة نجماً وهدافاً للفريق، حيث احتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الماضي برصيد 24 هدفاً، وهو يحتل نفس المركز خلال الدوري الحالي بعدما سجل 28 هدفاً قبل جولتين من النهاية.