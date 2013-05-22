السعودية.. الخليج ينفي نظرية المؤامرة في مباراة الرياض

نفى نائب رئيس نادي الخليج السعودي نزيه نصر الأنباء التي أكدت وجود مؤامرة من قبل ناديه لتسهيل مهمة الرياض في التأهل لدوري المحترفين على حساب النهضة، يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الدورة الثلاثية لتحديد الصاعد الثاني.

وكان نادي الخليج قد أعلن يوم السبت الماضي إيقاف أربعة من لاعبيه وهم خالد العبود وطلال مجرشي ومحمد المطوع ومصطفى الموسوي إلى نهاية الموسم، وبالتالي غيابهم عن مباراة الرياض المفصلية للأخير يوم الخميس المقبل.

وفقد الخليج فرصة التأهل بعد خسارته من النهضة 2-صفر ليرتفع رصيد الأخير إلى أربع نقاط، ويحتاج الرياض إذا ما أراد التأهل الفوز بأكثر من هدفين على الخليج لكي يخطف بطاقة التأهل من النهضة.

وأكد نصر أن إيقاف اللاعبين كان بسبب مشاركتهم في "الحواري" وهو مخالف للائحة الداخلية للنادي، وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "أولا الموقوفون ليسوا كلهم من الأساسيين.. اثنان في التشكيلة الأساسية واثنان خارج قائمة الـ"18".. اللاعبون شاركوا في مباراة حواري والانضباط هو شعار النادي".

وحول معرفتهم المسبقة بمشاركة اللاعبين في مباراة "حواري" قال: "لا نعلم عن أي لاعب.. واللاعبون لا يمكنهم اللعب في الحواري منتصف الموسم، لأن مباريات دوري الدرجة الاولى تقام عصراً.. ومباريات الحواري تقام عصراً أيضاً، إضافة إلى ضغط الدوري.. ولو علمنا عنهم قبل مباراتنا السابقة مع النهضة لأوقفناهم".

وأشار نصر إلى أن إدارة نادي النهضة "منافس الرياض على الصعود" متفهمة للقرار، وقال: "الإخوان في نادي النهضة متفهمون للقرار لأن قرارنا إيجابي، ولكن الإعلام هو من ضخم القرار وحوله إلى أمر سلبي".

وحول الأنباء التي أكدت أن قرار الإيقاف كان بسبب حديث أحد اللاعبين الموقوفين والذي قال لأحد لاعبي النهضة "لن تتأهلوا.. سنعطي المباراة للرياض" قال: "إذا صحت هذه الرواية فهذا يعزز موقفنا.. لكننا لا نعلم عن هذا الموضوع ولم نتحقق في الموضوع.. أؤكد للجميع لن نتخاذل في مباراة الرياض، وهذا ديدننا ونادي النهضة على ثقة تامة بهذا الأمر".