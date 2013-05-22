المنتخب "الجزائري" .. أغلى المنتخبات العربية

تربّع المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، على عرش أغلى المنتخبات العربية، وذلك وفقاً للتصنيف الذي أجراه موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في تحديد قيم جميع لاعبي كرة القدم المحترفين حول العالم، والذي اعتمد فيه على تحديد القيم المالية لعقود لاعبي المنتخبات.

وتصدر المنتخب الجزائري، قائمة أغلى المنتخبات العربية في كرة القدم، حيث بلغ إجمالي قيمة عقود لاعبي منتخب "محاربي الصحراء"، 49 مليون و750 ألف دولار، وذلك طبقاً للتصنيف الذي أصدره موقع "ترانسفير ماركت".

وجاء منتخب "نسور قرطاج" التونسي، في المركز الثاني بقيمة مالية تصل إلى، 39 مليون و500 ألف دولار، في الوقت الذي احتل فيه المنتخب المغربي المركز الثالث بقيمة مالية بلغت، 33 مليون و 725 ألف دولار.

وحلّ المنتخب المصري لكرة القدم بالمركز الرابع في التصنيف الذي تم تحديثه أمس الثلاثاء، بقيمة مالية تصل إلى 28 مليون و 700 ألف دولار، بينما صُنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خامساً على صعيد المنتخبات العربية بقيمة، 9 مليون و 775 ألف دولار.

وبدا لافتاً خلال الإحصائية أنّ متوسط ميدان نادي فالنسيا الإسباني، الجزائري سفيان فيغولي، هو أغلى اللاعبين العرب، حيث وصلت قيمته في سوق الانتقالات إلى 12 مليون دولار، بينما حلّ صانع ألعاب فريق خيتافي الإسباني، عبد العزيز برادة في المركز الثاني بقيمة تصل إلى 8 مليون دولار، في الوقت الذي جاء فيه هداف أولمبياكوس اليوناني، رفيق جبور، في الرتبة الثالثة بقيمة تصل إلى 6 مليون دولار.



وعلى صعيد المنتخبات العالمية، فقد تصدر بطل كأس العالم الأخيرة وصاحب المركز الأول في تصنيف "فيفا" المنتخب الإسباني لائحة الترتيب بـ630 مليون دولار مقابل 428 مليون دولار للبرازيل، فيما حلّ المنتخب الأرجنتيني، بالمركز الثالث بقيمة 414 مليون و950 ألف دولار.