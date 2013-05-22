بينيتز.. "يحذر" مورينهو من تدريب "تشلسي"

حذر المدير الفني لتشلسي الإنجليزي رافائيل بينتيز نظيره البرتغالي جوزيه مورينهو من الإقدام على تدريب النادي اللندني، مطالبا اياه بعدم العودة من جديد لتدريبه.



وقال بينتيز في تصريحات لصحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية أن مالك النادي رومان إبراموفيتش هو المتحكم في كافة حيثيات الفريق، ويسيطر على كل كبيرة وصغيرة في تدريب تشلسي. وطالب بينتيز الذي انتهى عقده مع تشلسي بنهاية الموسم الحالي، مورينهو بالتفكير مليا قبل العودة لتدريب تشلسي، مشيدا في الوقت ذاته بقوة فريق تشلسي الذي بات قادرا على المنافسة على كل الألقاب الموسم المقبل.



وكان الاسباني بينتيز قد قاد تشلسي للفوز بالدوري الأوروبي على حساب بنفيكا البرتغالي، قبل أن ينال المركز الثالث في الدوري الانجليزي، وهو ما أهله مباشرة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. تأتي تصريحات بينتيز في الوقت الذي تسود فيه بعض الحذر بسبب شخصية مورينهو القابلة للاشتعال في أي وقت مثلما حدث في ريال مدريد، خصوصا مع شخصية مالك تشلسي القوية.



يذكر أن الجميع بات ينتظر في أي وقت اعلان عودة مورينهو لتشلسي، خصوصا بعدما أعلن ريال مدريد عن رحيل مدربه مورينهو نهاية الموسم الحالي، ليعود مجددا لتشلسي بعد فترة لنحو ست سنوات، حيث سبق وأن أشرف على تدريبه خلال الفترة من 2004 ولغاية 2007.