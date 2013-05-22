رئيس الأهلي: لن نتعاقد مع "كوزمين"

قال الأمير فهد بن خالد رئيس نادي أهلي جدة السعودي إن الروماني أولاريو كوزمين مدرب العين الإماراتي لن يدرب فريقه الموسم المقبل، ملمحا إلى احتمالية التمديد للمدير الفني الصربي الحالي أليكس الذي تولى المسؤولية خلفا للمقال التشيكي غاروليم.

وأشاد الأمير فهد بن خالد ، في تصريحاته عقب مباراة أهلي جدة والجيش القطري والتي تأهل على اثرها الفريق السعودي لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا بفوزه بهدفين نظيفين، وتغلبه على الجيش القطري 3-1 في مجموع المباراتين بدور الستة عشر ، بأداء الأهلي في المباراة التي جرت بمكة المكرمة.

وقال: "نجحنا في تحقيق الأهم وهو الفوز رغم موجة الإصابات التي اجتاحت هجومنا في الفترة الأخيرة ومنها إصابة البرازيلي فيكتور والعماني عماد الحوسني".

وكشف الأمير فهد بن خالد أن إدارة ناديه ستعمل على تقديم عرضها الرسمي لتجديد عقد المهاجم عبد الرحيم جيزاوي الاثنين المقبل رافضا الحديث بالتفصيل عن مسيرة المفاوضات.

وتجرى قرعة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا في كوالالمبور يوم 20 يونيو المقبل.