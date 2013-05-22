فييرا.. "يهدد" الزمالك بعدم تجديد عقده

هدد البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني لفريق الزمالك المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعدم تجديد عقده مع الفريق وذلك عقب الفوز على الترسانة 3-صفر اليوم والتأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس مصر.

وقال فييرا، في المؤتمر الصحافي، إنه اتخذ قرارا بعدم التجديد للزمالك وأن الموسم الحالي هو الأخير له مع الفريق في ظل المشاكل والأزمات المتكررة بين اللاعبين ومجلس إدارة النادي.

وأضاف أنه لا صحة للأنباء التي ترددت حول تدريبه للمنافس التقليدي الأهلي مؤكدا أنها مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة.

وأشار فييرا إلى أن الفوز على الترسانة لا يعني اقتراب الوصول للنهائي فما زال أمام الفريق ثلاث مباريات حتى يحجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس مصر.