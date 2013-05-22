مويس.. يفتح الباب أمام رحيل "روني"

كشفت صحيفة إنجليزية النقاب عن أن المدير الفني الجديد لمانشستر يوناتيد ديفيد مويس لا يمانع في رحيل مهاجم الفريق واين روني، إذا أراد الأخير ذلك.



وقالت صحيفة "الدايلي ستار" الانجليزية أن مويس سيجتمع مع روني للحديث عن مستقبله، وفي حال رغب في الانتقال لناد آخر فإن مويس لن يقف في طريقه، وسيوافق على رحيله عن ملعب الأولد ترافورد معقل مانشستر يوناتيد.



وكان مويس قد صرح في وقت سابق أنه يعتزم اقناع روني بالبقاء معه خلال الموسم المقبل، للاستفادة من امكانياته وخبراته مع الفريق.



تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحافية إنجليزية أخرى أن روني لم يطلب الرحيل عن مانشستر يوناتيد، ليدحض التصريحات التي أدلى به المدير الفني السابق لمانشستر يوناتيد السير أليكس فيرغسون الذي أكد فيها أن روني تقدم بطلب للرحيل عن الفريق.



ويعد روني هدفا للعديد من الأندية الانجليزية على شاكلة تشلسي وأرسنال ومانشستر سيتي، الى جانب أندية أوروبية أخرى كباريس سان جيرمان الفرنسي، ومواطنه موناكو، بالاضافة لريال مدريد الاسباني، ومواطنه برشلونة، وبايرن ميونيخ الألماني.



يذكر أن روني الفتي الذهبي للكرة الإنجليزية لا يمر بأفضل حالاته هذه الأيام مع ناديه مانشستر يوناتيد، خصوصا مع جماهير النادي، حيث تعرض لصافرات الاستهجان من عدد من الجماهير اليونايتد الذين مر عليهم موكب مانشستر يونايتد احتفالاً بلقب الدوري الإنجليزي.