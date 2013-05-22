الهلال.. في مهمة آسيوية "صعبة" أمام لخويا

لا مجال للهلال لتلافي خطر الخروج من دوري أبطال آسيا الا الفوز على مضيفه لخويا القطري، غدا الأربعاء، في ختام مباريات إياب دور الـ16 من البطولة الآسيوية، والتي أنطلقت الثلاثاء بتأهل الأهلي والشباب "السعوديان" واف سيول الكوري الجنوبي وبوريرام التايلاندي على حساب الجيش والغرافة "القطريان" وغوان بكين الصيني ويونيودكور الأوزبكي (على التوالي).



وسيكون الهلال مطالبا بالفوز خارج أرضه لتعويض خسارته المفاجئة ذهابا 1-صفر للحفاظ على فرصته في التقدم البطولة.. وحسم الفريق القطري مباراة الذهاب بفضل تسديدة من يوسف المساكني قرب النهاية ليصبح مرشحا أكثر من الهلال للوصول لدور الربع نهائي.



وسبق أن خرجت الأندية الإماراتية العين والجزيرة والنصر من دور المجموعات ببطولة آسيا وهو نفس الحال بالنسبة للاتفاق السعودي والريان القطري

وفي مباراة ثانية مهمة للعرب يبدو الشباب ممثل الإمارات الوحيد المتبقي في المسابقة مرشحا للخروج من المسابقة بعدما بدا أنه الطرف الأضعف خلال لقاء الذهاب الذي انتهى بخسارته على أرضه 4-2 أمام الاستقلال ولذلك فإنه سيكون مطالبا بتسجيل ثلاثة أهداف على الأقل للحفاظ على فرصته في التقدم.



وفي شرق القارة يستضيف كاشيوا ريسول الياباني جيونبك هيواندي الكوري الجنوبي فيما يحل سنترال كوست الأسترالي ضيفا على جوانزوا الصيني.. وتبدو فرص كاشيوا وجوانزا افضل بعد فوزهما في مباراة الذهاب 2-1 و2-1 على التوالي.



يعرف الهلاليون جيدا أن خسارتهم اليوم ستعصف بالكثير داخل النادي الأزرق وربما تهدد مستقبل المدرب واللاعبين الغير سعوديين وحتى الإدارة، خاصة بعد خروج الفريق من كأس الأبطال وحلوله ثانيا في الدوري.. وكان الهلال الذي توج ببطولة آسيا 2000 قبل حتى تأسيس نادي لخويا على أعتاب الخروج المبكر من دور المجموعات بعد خسارته على أرضه أمام الاستقلال لكنه خالف التوقعات بالفوز في طهران 1-صفر لتنتعش آماله ويحتل في النهاية المركز الثاني بينما تصدر لخويا مجموعته.



وسيكون الهلال في وضع أفضل بعد تعافي ياسر القحطاني تماما في وقت سيواصل الأرجنتيني سبستيان سوريا غيابه عن هجوم لخويا.



وغادر الهلاليون للدوحة بآمال كبيرة بعد أن ارتاحوا لمدة أسبوع لأول مرة منذ أكثر من شهرين.. وقبل المباراة أكد مدرب الهلال الكرواتي زلاتكو ان فريقه جاء الى قطر من اجل الفوز مشددا على قدرتهم على تعويض الخسارة التي حدثت في لقاء الذهاب، وان لاعبيه يستطيعون الفوز لما يملكون من امكانات عالية تؤهلهم لذلك .. واضاف: "نحترم لخويا الذي يضم لاعبين خبرة وسنلعب المباراة على قدر امكانياتنا ولدينا القدرة بالفعل على تحقيق الفوز في المباراة، خاصة وانها الفرصة الاخيرة لنا للبقاء في دائرة المنافسة هذا الموسم". وتابع :" لم نكن نستحق الخسارة ولولا حالة عدم التركيز التي كان عليها الفريق لحقق الانتصار وانا انتظر منهم ذلك في لقاء الغد ولا تنسوا ان لقاء الذهاب لم نوفق فيه كما ان لاعب مثل ياسر القحطاني لم يكن في كامل جاهزيته وانا لم اتحدث عن امكانيات لاعبين ولكن عن ظروف مباراة".



وفي المقابل أكد البلجيكي اريك جيريتس مدرب لخويا أنهم لن يركنوا للدفاع على الرغم من فوزهم في الذهاب بهدف دون رد وقال في مؤتمر صحافي: "المباراة لن تكون سهلة امام الهلال".





رئيس اتحاد الكرة القطري يؤكد صعوبة المباراة



إلى ذلك أكد رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة صعوبة المباراة على الفريقين, مشيراً إلى أن لخويا سيصطدم برغبة الهلال بالتعويض, وقال أثناء حضوره لتدريبات الهلال عشية لقاء لخويا: "نتمنى أن يكون اللقاء جميل بين الفريقين ويليق بمستواهم".



وحول الاهتمام الخاص الذي يحظى به لخويا من قبل الحكومة القطرية والمسؤولين في قطر قال: "نادي لخويا مميز جدا بعناصره ومدربه الكبير الذي يعرف أسرار الهلال جيدا ومفاتيح لعبه وتمكن من هزيمته في الذهاب.. اللقاء صعب جدا على لخويا خصوصا في ظل حداثة مشاركاته الآسيويه (المشاركه الثانيه)، فتخطيه للهلال ووصوله لدور الثمانيه سيكون أمرا مميزا" .



وحول زيارته لنادي الهلال ورأيه في النادي ورؤيته له قال: "نادي الهلال كبير ويحظى بقاعده جماهيريه غفيره .. احذر نادي لخويا من الهلال فمن المستحيل ان يستسلم الهلال بمجرد خسارته للذهاب .. اتوقع ان يكون لقاء صعبا .. الهلال اذا كانت حظوظه ضعيفه ولاتتجاوز الـ50% يتمسك بفرصته بشكل اكبر ويحاول التعويض ف بالتالي سيكون لقاء صعب".



وفيما يخص نظام البطولة الآسيويه الحالي الذي يبدأ وينتهي على موسمين رياضيين قال: "سنبحث مع رئيس الاتحاد الآسيوي الجديد الشيخ سلمان بن ابراهيم هذا الموضوع .. الكل يعلم بأن نظام البطولة مرتبط بجوانب تسويقيه وماليه لذا سيتم دراسة الأمر مع الاتحاد الاسيوي خلال الفتره المقبلة".



الشباب الإماراتي يبحث عن المستحيل في طهران



يخوض الشباب الاماراتي مهمة شبه مستحيلة في محاولته للتأهل الى ربع نهائي دوري ابطال اسيا لكرة القدم عندما يحل ضيفا على الاستقلال الايراني غدا الاربعاء في استاد ازادي في طهران في اياب الدور الثاني (دور الـ16).



خسر الشباب امام الاستقلال 2-4 ذهابا في دبي، ويتوجب عليه الفوز بفارق ثلاثة اهداف في حال اراد التأهل الى ربع النهائي، وهو ما يبدو صعبا للغاية بالنظر الى الفوارق الفنية بين الفريقين والتي تصب كليا لصالح الفريق الايراني وقد ظهرت واضحة خلال المواجهة الاولى.



كما ان الشباب لا يحتفظ بذكرى طيبة في المباريات التي خاضها في ايران، حيث خسر امام بيروتزي 1-6 في نسخة العام الماضي، وامام سيباهان اصفهان صفر-2 عام 2009.

وتكمن صعوبة مهمة الشباب انه يخوض المباراة بغياب صانع العابه وافضل لاعبيه في الفترة الاخيرة البرازيلي لويز هنريكي بسبب الانذار الثاني، وبالتالي تبقى خياراته الهجومية محدودة وتقتصر على البرازيليين ادغار داسيلفا وجوزيل سياو وتسديدات الاوزبكستاني عزيز بيك حيدروف البعيدة.

من جهته، يملك الاستقلال فرصة مثالية لن يفرط بها للتأهل الى ربع النهائي لاول مرة منذ انطلاق المسابقة بحلتها الجديدة عام 2003 بعدما خرج من الدور الثاني مرتين آخرها العام الماضي امام مواطنه سيباهان اصفهان (2-3، كان الدور الثاني يقام من مباراة واحدة على ارض متصدر مجموعته في الدور الاول)، في حين ودع من الدور الاول ثلاث مرات من اصل خمس مشاركات له.

ويعتمد الاستقلال الذي يفتقد لاعبه صامويل جلويد من ترينيداد وتوباغو للانذار الثاني على مجموعة متميزة من اللاعبين الدوليين السابقين والحاليين ابرزهم جواد نيكونام وخسرو حيدري وحارس المرمى مهدي رحمتي وسياوش اكبر بور والمخضرم فرهاد مجيدي الذي تألق في مباراة الذهاب وسجل الهدف الثالث.

يذكر ان الشباب هو الممثل الاخير للفرق الاماراتية في الدور الثاني، وسبق ان ذاقت طعم التتويج مرة واحدة عبر العين في النسخة الاولى عام 2003.

ولم يفز اي فريق ايراني بلقب البطولة بحلتها الجديدة حتى الان، كما ان الاستقلال هو ممثلها الوحيد في الدور الثاني من البطولة الحالية.