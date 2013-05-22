"كالعادة".. الهلال "يودع" آسيا

نجح لخويا القطري في خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد تعادله مع الهلال 2-2 في إياب دور الـ"16" لدوري أبطال آسيا. واستمرت العقدة الآسيوية للهلال الذي فشل في تحقيق اللقب بنسخته الجديدة على الرغم من مشاركته في كافة نسخ البطولة منذ ظهورها بالشكل الجديد منذ عام 2003.



واستفاد لخويا من فوزه ذهاباً على الهلال 1-صفر في الرياض.. وبدأت المباراة بسيناريو مميز للخويا الذي فاجأ الهلاليين بهدف مبكر في الدقيقة "14" عن طريق مهاجمه السنغالي اسيار ديا الذي استلم كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع الهلال ماجد المرشدي ووضع الكرة على يمين الحارس عبدالله السديري، بعد الهدف بدا الاحباط يستلل نوعاً ما في نفوس الهلاليين كونه يحتاج إلى هدفين وهو أمر صعب في ظل قوة مدافعي لخويا مجيد بوقرة والفرنسي دامي تراوري.. واستمر ضغط لخويا على مرمى الهلال وكاد الكوري نام تاي هي من تسجيل الهدف الثاني إلا القائم تعاطف مع الضيوف وأنقذهم من الهدف الثاني.



في الشوط الثاني واصل لخويا نهجه وسيطرته على المباراة وأكد تفوقه بهدف ثان برأسية محمد موسى التي سكنت شباك الهلال في الدقيقة "52".. بعد الهدف الثاني وضح على الهلاليين الاحباط إلا أنه لم يرم المنديل الأبيض بل حاول أن يظهر بصورة أفضل مما كان عليه وهو خاسراً بهدف ليأتي الفرج الهلالي والهدف المنشود في الدقيقة "64" عن طريق سلمان الفرج الذي سدد تمريرة سالم الدوسري المميزة ليضعها في شباك الحارس كلود امين، بعدها انتفض الهلال وبدأ بشن هجماته على مرمى لخويا.. خاصة وأن لاعبي لخويا وضح عليهم الارهاق، وأتى الفرج الهلالي في الدقيقة "78" بعدما تسبب ياسر القحطاني في ركلة جزاء.. نفذها محمد الشلهوب بنجاح ليسجل هدف التعادل، ويبدأ الهلال حملاته الهجومية بحثاً عن هدف الفوز، لاسيما وأن الأمور عادت بشكل طبيعي، حيث إن الوقت يشير إلى الدقيقة "80" وعشر دقائق كافية لتسجيل هدف الفوز.. وضح الارتباك على لاعبي لخويا في الدقائق العشر الأخيرة وأضاع سالم الدوسري هدفاً محققاً للهلال، بعدما فشل في تسديد الكرة وهو مواجه لمرمى لخويا.. أتبعه البديل سعد الحارثي الذي لم يستغل عرضية الزوري المميزة ليلعب الكرة برأسه بشكل غريب.. وكاد لخويا في الوقت بدل الضائع أن يحرز هدف الفوز بعد انفراد علي عفيفي بمرمى السديري وسدد الكرة مرت بجانب الخشبات الثلاث.





فرق الشرق



لحق فريقا كاشيوا ريسول الياباني وجوانتشو إيفرجراند الصيني بقافلة المتأهلين لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إثر فوز الأول على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي 3-2 والثاني على سنترال كوست مارينرز الأسترالي 3-صفر، اليوم الأربعاء، في جولة الإياب بدور الستة عشر للبطولة.

وجدد كل من الفريقين انتصاره على منافسه، حيث سبق لكاشيوا أن فاز على الفريق الكوري في عقر داره ذهابا بهدفين نظيفين ليفوز 5-2 في مجموع المباراتين.

كما سبق للفريق الصيني أن تغلب على مارينرز 2-1 في عقر داره ذهابا ليتأهل اليوم عن جدارة لدور الثمانية بعدما فاز على الفريق الأسترالي 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

