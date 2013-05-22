"مدريدي" سابق.. يستعد لخلافة "فيلانوفا" في برشلونة

كشف برنامج "بينتو بيلوتا" التلفزيوني الشهير في إسبانيا عن إمكانية استعانة نادي برشلونة بلاعب الفريق السابق لويس انريكي لخلافة مدربه الحالي تيتو فيلانوفا خلال الموسم المقبل، في ظل استمرار معاناة الأخير من مرض السرطان وحاجته للعلاج المستمر.

ووفقاً للصحافي "كارليس فيت" المشارك في البرنامج فإن انريكي بات الاسم المرشح بقوة في برشلونة لتعيينه مدرباً للفريق في الموسم المقبل، مؤكداً أن مدرب روما السابق على استعداد تام لتولي المهمة.

وذكر "فيت" أن المحيطين بفيلانوفا نصحوه بالتفرغ التام والتركيز على العلاج من مرضه رغم تميّزه كمدرب، وبالتالي التخلي عن منصبه كمدرب لبرشلونة بعد مرور موسم واحد على توليه المهمة خلفاً لبيب غوارديولا، الذي انتقل لتدريب بايرن ميونيخ الألماني.

وأكد الصحافي الإسباني أن فيلانوفا بحاجة للعلاج المتواصل والسفر بين الحين والآخر إلى مدينة نيويورك الأميركية، وهو ما يعني تكبّده الكثير من التعب والإرهاق، وفي ذات الوقت تأثر برشلونة بشكل سلبي كما حصل خلال الموسم الحالي.

ورددت بعض وسائل الإعلام الإسبانية أسماء أخرى، قالت إنها مطروحة في الخطة البديلة في حالة تعذّر استمرار فيلانوفا، ومن بينها بالإضافةلانريكي، أرنستو فالفريدي مدرب فالنسيا الحالي، والألماني يوب هاينكس الذي انتهت رحلته مع بايرن ميونيخ.

ويملك انريكي ميزة قد ترجّح كفّته على المدربين الآخرين، وهي أنه سبق له تدريب العديد من لاعبي الفريق الحاليين حينما كان مديراً فنياً لبرشلونة "ب" بين عامي 2008 و2011، قبل أن يخوض تجربة قصيرة وفاشلة مع روما الإيطالي العام الماضي.



وكان انريكي- المرشح كذلك لتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي- أحد لاعبي برشلونة على مدى ثماني سنوات، حيث دافع عن ألوانه بين عامي 1996 و2004، وخاض معه 207 مباريات، سجل فيها 73 هدفاً، وقبل ذلك لعب خمسة أعوام مع ريال مدريد، لعب خلالها 157 مباراة ووقع على 15 هدفاً.



