"وداع" مورينهو.. هو الأكثر "رحمة" لرئيس ريال مدريد

يمتلك فلورينتينو بيريز رصيدا كبيرا في إقالة مدربين النادي الملكي بين رؤساء النادي علي مر التاريخ، ودائما ما يكون المؤتمر الصحافي لاقالة أي مدير فني للنادي الملكي يحتوي على بعض الإهانة من فلورينتينو بيريز إلا أن المؤتمر الذي أعلن فيه بيريز عن رحيل مورينهو يعتبر هو الأكثر رحمة، ونستعرض معكم تصريحات الرئيس المدريدي في مؤتمراته الصحافية التي أقال فيها المديرين الفنيين لنادي ريال مدريد الإسباني.

حيث قال بيريز عندما أقال ديل بوسكي "انتهت حقبة ديل بوسكي في ريال مدريد.. الإرهاق واضح على وجهه.. حققنا نتائجا جيدة لكنه ليس المدرب الأنسب للفريق في المستقبل.. طريقته تقليدية للغاية، نبحث عن تقنية أخرى وتقدم أكبر".

بينما قال عند إقالة كارلوس كيروش "إذا كان السؤال هل أخطأنا في تعيين كيروش فاليوم أستطيع أن أقول نعم, لم يكمل الأهداف المطلوبة منه وهناك غياب واضح للسيطرة والنظام في الفريق".

وقال عندما أقال كاماتشو"لا أعتقد أن كاماتشو كان جبانا، هو فقط أراد أن يدير الفريق بطريقة معينة، ولكن عندما لا يتسطيع أن يحقق النتائج المرجوة منه وفقا لطريقته يتولد الاحباط".

ويعتبر مؤتمر إقالة جارسيا رامون هو الأقسى عندما قال "يجب أن يخرج من النادي ونحتاج للعودة الي تقديم كرتنا الجميلة".

وقال عند إقالة لوكسمبورجو" لوكسمبورجو قام بعمل جيد ونحن نقدر ذلك، لكن الجماهير لا تقدر ذلك, الجماهير تقدر البطولات ولا ترضي بالمركز الثاني ونحن يجب أن نكون في الطليعة دائما".

وبرر بيريز أسباب إقالة بيلغريني بقوله: "حان الوقت لإحداث نقلة للأمام في مشروع ريال مدريد.. نرغب في الاستقرار، لكن الاستقرار لا يتحقق بالإبقاء على المدرب، بل بتحقيق البطولات.. وأن نبقى في مصاف الفرق في العالم".