أجواء مشحونة.. "تهدد" مواجهة الرياض والخليج

يسدل الستار مساء الخميس على مباريات دوري ركاء السعودي لأندية الدرجة الأولى بآخر مباريات الدورة الثلاثية الفاصلة التي تحدد من سيرافق العروبة لدوري عبداللطيف جميل الموسم المقبل.. وسيتضيف الخليج الذي خرج من المنافسة الرياض صاحب الحظوظ الأكبر وسط ترقب وخوف من قبل النهضة الذي ينتظر تعثر الرياض ليتوج نفسه بالمركز الثاني الذي سيقوده لدوري الأضواء.

وكان النهضة تعادل مع الرياض سلبا قبل أن يفوز على الخليج في المباراة الثانية 2-0.. وسيحتاج الرياض للفوز بثلاثة أهداف ليتأهل فيما سيكون فوز الخليج أو التعادل أو حتى فوز الرياض بهدف واحد في صالح النهضة.. وستحدد القرعة من سيرافق العروبة في حال فوز الرياض بهدفين دون رد.



وكانت الأيام الماضية مشحونة بالتوتر والاتهامات من قبل النهضاويين غير الراضيين عن طريقة حسم التأهل كونهم الأكثر أهدافا في الدوري وعدم قبولهم بمبدأ القرعة أو ترك مصيريهم في أيدي لاعبي الخليج الذين سينزلون لأرض المعلب لأداء الواجب وطالبوا بمباراة فاصلة في حال التساوي مع الرياض بالنقاط، ولكن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض ذلك وأصر على مبدأ فارق الأهداف في الدورة الثلاثية فقط أو القرعة.. ويتخوف النهضاويون من أن لا يلعب الخليج بكامل قوته نظرا للخلافات الكبيرة التي نشبت بين الطرفين في الأيام الأخيرة من الدوري.

وبدأت الأمور تسير بمنحى يثير شكوك النهضة بعد أن أوقفت إدارة الخليج أربعة من أهم لاعبيه بحجة أنهم لعبوا مباراة حواري الأسبوع الماضي، وهو ما اعتبره النهضاويون أمرا يدعو للشك.. غير أن إدارة الخليج رفضت التشكيك في نزاهة إدارة النادي ولاعبيه وضرب علاقتها بالأندية الأخرى خاصة أنها أكدت في بيان رسمي لها أن: "الخليج حريص على تحقيق الفوز بوجود العديد من اللاعبين الأكفاء والذين يخلصون للشعار الذي يرتدونه ولن يتأثر الفريق بغياب اللاعبين الموقوفين".. ورصدت الإدارة مكافآت للاعبين في حال تحقيقهم الفوز.

وعلى الرغم من الفرص الجيدة للرياض فإن إدارته تعرف أن المهمة لن تكون سهلة.. وحفزت اللاعبين براتب شهر.. وأكد رئيس النادي الأمير فيصل بن عبدالعزيز على صعوبة مواجهة الخليج وقال: "الخليج من أفضل الفرق في الدوري ويقدم مستويات مميزة وثابتة لهذا المباراة ليست سهلة كما يعتقد البعض بعد فقدان الخليج فرصة المنافسة على بطاقة الصعود".. وتابع: "ستكون المباراة أصعب مما هي عليه من قبل".