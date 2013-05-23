احترموا جماهير (الزعيم)

تورط الفريق الكروي الهلالي مجدداً في المحيط الآسيوي.. وباتت أشرعته أصغر من تحمل عاصفة جماهيره الغاضبة.. وليس عاصفة البطولة الشرسة المنافسة فقط وأكبر المتورطين هي إدارة النادي برئاسة الأمير عبدالرحمن بن مساعد.. الذي عجز رغم الضخ المالي الضخم.. والعناصر التي عزز بها الفريق من محترفين أجانب ولاعبين إلا أن كل ذلك ذهب مع ريح الفرق الخليجية التي تناوبت من موسم إلى آخر للعصف بـ(الزعيم).. مرة واحدة كانت على يد الاتحاد.. وكأنه قدر لا بد منه.. خاصة بعد ما كان أمس أمام فريق لخويا القطري.

قلت وما زلت أقول إن استمرار إدارة الهلال في المكابرة وعدم الاعتراف بأخطائها.. من أبرز أسباب (العقدة) الآسيوية.. الصعبة القوية في القدرة على حلحلتها. بداية من تراجع مستوى الفريق من موسمين.. وسوء اختيار المحترفين الباهظي الثمن.. وتغيير الأجهزة الفنية.. وإشغال الفريق ولاعبيه وجماهيره بقضايا قد تكون شخصية.. أو هامشية. بصدق وأكثر مباشرة.. الإعلام الموالي للرئيس ساهم في تضليل المدرج الهلالي الكبير. قلة قليلة ونادرة من الزملاء العاشقين للكيان لكن لهم استقلاليتهم في الرأي كانت تقول رأيها بصراحة.. وتحذر من الصمت على آلية القرارات وعشوائيتها.. لكنها كانت تضيع وسط ضجيج مع الإدارة على الصح والخطأ أيضا.

قلت وما زلت أقول.. إن الزمن تغير.. ووعي المشجع الهلالي مثله مثل أقرانه في الأندية الأخرى أصبح قادراً على بناء رأيه وتحليلاته وقراءته لناديه بعيداً عن كامل التأثير الإعلامي الموجه. لقد ساهمت وسائل التقنية الحديثة والإعلام الجديد في تحريره في استقاء المعلومات متى شاء وكيف شاء.. لذا أصبح على القائمين بنادي الهلال والإعلام الموالي أن يتخلصوا من طريقتهم الإدارية أو ردائهم الإعلامي التقليدي الذي يتناسب مع جماهير ما قبل الثورة الإلكترونية.. وليست الجماهير الحالية.

نعم لدى الهلال نخبة من اللاعبين المحليين والشرفيين وإدارة تحاول أن يظل ناديها وفريقها الأفضل.. لكن ليس هناك جماهير.. وما أعنيه أن (الزعيم) ككيان انفصل تلاحمه بجماهيره العاشقة.. كما كان في فترة رئاسة الأمير محمد بن فيصل.. أحد أذكى رؤساء النادي في تحويل هيبة الجماهير الزرقاء والبيضاء للسلاح الأقوى رغم وجود الأجهزة الفنية والمحترفين واللاعبين الأفضل حينها.. فكانت الخزينة لا تتوقف عن استيعاب البطولات.

أعد الثقة لجماهيرك يا هلال.. لتبقى زعيماً مهاباً وبطلاً دائماً مهما كانت التحديات.

نقلا عن صحيفة"النادي" السعودية