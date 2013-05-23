الدوري السعودي الجديد.. ينطلق في نهاية أغسطس

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم الـ22 من أغسطس المقبل موعدا لانطلاق منافسات موسم 2013-2014.

وأقر الاتحاد تطوير مسابقات دوري الأمير فيصل بن فهد وكأس ولي العهد وكأس الملك، ويشمل ذلك نظام وآلية كل مسابقة وتطوير كأس وجوائز وشعار كل مسابقة، إضافة إلى الجانب التسويقي والاستثماري لها.

كما اعتمد الاتحاد تنظيم دورة دولية ودية للمنتخب السعودي في سبتمبر المقبل في الرياض، بمشاركة منتخبات الإمارات وترينيداد وتوباغو ونيوزيلندا، وذلك وفق برنامج إعداد المنتخب للمراحل المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2015 في أستراليا.