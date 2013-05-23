الكرة.. والقتل.. والاحتراف.. واللائحة

أرجو ألا يسأل حضرات القراء أى منكم عن ارتباط الكرة بالقتل.. بالاحتراف.. باللائحة.. لأنه سؤال عامل زى بسيطة ما تستبسطهاش!

كرة القدم فى بلادنا تحتاج ثورة.. آه أسف بلاها ثورة.. خليها فورة.. خليها انتفاضة، خليها غضبة.. بدل من الثورات اللى خيرها لغيرها!

نعم كرة القدم فى بلادنا فى حاجة لتغييرات جذرية.. تبدأ بأن نراجع كلام السابقين، قبل اللاحقين عن إدارة الأندية المصرية، اللى لا هى زى أندية خلق الله فى الخارج بما فيها أفريقيا وبلاد ما عندهاش تركب لا أفيال.. ولا يحزنون بس عندها أندية تصرف عليها مجموعات مالية.. أفراد.. أو شركات.. واسألوا مازيمبى.. مثلاً؟!

المقصود أن هذه الأندية تلعب كرة وربما يد وسلة أو طائرة!!

إنما عندنا الأندية سلطة فيها حدائق وملاعب وفرق وناشئين وأولاد الأعضاء اللى يمثل أولياء أمورهم الجمعية العمومية.. يعنى الأصوات طبعًا.. وما أدراك ما الأصوات!، بالطبع ملايين من الداخل، أيضًا إدارة تدير هذه الملايين لكن لا يمكن لأى حد فى مصر سيادتك أن يفتح فمه.. لأنهم متطوعون.. مهما حدث التطوع أهم حتى لو راحت الملايين!

كنت أظن أن اللائحة ستتضمن أن يأتى مستثمرون، يدفعون على الأقل 2/3 ثلثى ميزانية الكرة وكام لعبة وتفصل فرق أولياء الأمور بميزانية من اشتراكات الأعضاء وهى كافية واسألوا الصيد مثلاً.. لكن دى حاجات أكبر منى ومنك عزيزى القارئ.. إحنا مش أد أصحاب الفضل وحبايبهم!

أما القتل عزيزى القارئ فهو بموجب اللائحة قادم لا محالة!

آى والله صدقونى.. فقد شملت اللائحة أن الأندية مسؤولة عن تأمين المباريات.. يا حلاوة!

طبعًا الحكاية دى تحتاج قرابة «2000 أو 3000» رجل أمن مدربين، بالإضافة لنوعية خاصة من المعدات، ناهيك عن إدارة محترفة من جنرالات وقيادات سابقة كلفتها عالية.. مش رجال أمن مواطنون غلابة بملابس على أد ما أوسم.. فى هذه الحالة لا قدر الله.. إما تفلت الأمور وفى هذه الحالة ربنا وحده يبعدنا عن مزيد من الضحايا والقتلى.. إنما ربما نرتاح من بعض الهواة لأنهم سيدخلون السجن نتاج أن المجالس مسؤولة عن التأمين.. تأمين مين ياعم الحاج!!

أما الاحتراف.. فنحن بعيدون عنه تماما.. زى ما قلت لحضراتكم لأن النجم الذى كان يتقاضى عدة ملايين.. آن أوان أن نسمع نفس من كانوا يدفعون له وهم يؤكدون أن اللاعب لازم يكون واقعى.. رحم الله صلاح أبوسيف رائد الواقعية فى السينما المصرية!

الناس هى.. هى.. والكلام يتغير!

يا أهل الخير.. اللاعب يجب أن يتقاضى أعلى أجر.. بس كمان لازم ما يتقضاه يظهر فى دخل النادى مبيعات تذاكر.. وتذكارات وبث بالشىء الفلانى.. ووحياة النبى.. ماحدش يقول: الكرة كالماء والهواء!.. لأن مصر كلها اشتراكات مشفرة.. مش كده.. ولا إيه!

علشان كده كان لابد من ربط الكرة بالقتل والاحتراف واللائحة.. واحد صاحبى.. مواطن عادى قال عن الفئات العمرية.. هى دى زى قطاع الناشئين؟!

نقلا عن "اليوم السابع"