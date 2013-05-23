خلاف.. بين الخليفي وليوناردو حول بديل "أنشيلوتي"

كثف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تحركاته، في المدة الأخيرة، بقصد إيجاد الخليفة المناسب للمدير الفني الحالي للفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يستعد للرحيل عند نهاية الموسم الكروي الجاري نحو نادي ريال مدريد الإسباني.



وقد ألمحت جريدة "لوباريزيان" الفرنسية، اليوم الخميس، لوجود خلاف، حول هوية المدرب الجديد، بين المسؤولين القطريين للنادي والمدير الرياضي للفريق، البرازيلي ليوناردو.



وبحسب الصحيفة، المقربة من فريق العاصمة الفرنسية، فان إدارة النادي، برئاسة القطري ناصر الخليفي، قد التقت في الأيام القليلة الماضية مع المدرب السابق لمنتخب فرنسا لوران بلان، وتحادثت معه عن إمكانية الإشراف على فريق باريس سان جيرمان بداية من الموسم الكروي المقبل.



وأشارت "لوباريزيان" أن بلان قد أبدى استعداده لقبول العرض وأنه يمنح الأولوية لنادي "البي أس جي" على فريق نابولي الإيطالي، الذي يسعى هو الآخر للاستفادة من خدمات المدرب الفرنسي لخلافة والتر ماتزاري، المستقيل من منصبه الأحد الماضي.



وبالمقابل، وبحسب نفس الصحيفة الفرنسية، فإن انتداب لوران بلان لا يلقى الإجماع لدى كل مسؤولي فريق باريس سان جيرمان، بحيث يجد معارضة من طرف المدير الرياضي للنادي، البرازيلي ليوناردو، الذي يرى أن المدرب السابق لمنتخب "الديكة" لا يملك تجربة كبيرة في تسير مسابقة كبيرة بحجم دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سيخوضها النادي الباريسي في الموسم المقبل.



ويفضل ليوناردو تعيين المدرب الاسباني رافائيل بينيتز بدلاً من لوران بلان، وأنّه في حالة عدم الاتفاق مع بينيتيز على شروط العقد، فسيتولى هو شخصياً ( أي ليوناردو) رئاسة الإدارة الفنية لباريس سان جيرمان بحكم التجربة التي اكتسبها من خلال إشرافه في السابق على تدريب فريق ميلان الايطالي العريق.



الجدير بالذكر أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد أعلن، الأحد الماضي، عن قراره بمغادرة نادي باريس سان جيرمان رغم تبقي سنة واحدة من العقد الذي يربطه بالفريق، وهو الأمر الذي اعتبرته جماهير "البي أس جي" بمثابة خيانة.