دورتموند مرشحاً "عاطفياً" للقب.. وبايرن الأقرب "فنياً"

أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم الأربعاء قبل النهائي الألماني الخالص لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، السبت المقبل، أن الأخير هو المرشح من الناحية العاطفية ولكن بايرن هو المرشح الأقرب للفوز.

وفي استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) صوت 48% من المشاركين لمصلحة فوز دورتموند بطل الدوري الألماني "بوندسليغا" عامي 2011 و2012 يوم السبت بينما أبدى 21% فقط من المشاركين في الاستطلاع تأييدهم لميونيخ بطل ألمانيا لعام 2011 .

ولكن الاستطلاع توقع استمرار المستوى المذهل الذي ظهر به بايرن بهذا الموسم ، حيث توقع 45% من المشاركين أن يحرز بايرن لقبه الخامس بالبطولة الأوروبية الكبرى يوم السبت. بينما توقع ثلث المشاركين فقط أن يكرر دورتموند إنجازه من عام 1997 عندما فاز باللقب الأوروبي نفسه.

ورغم فرحتهم بأول نهائي ألماني خالص في تاريخ دوري الأبطال ، استبعد الألمان أن تفرض فرقهم هيمنتها على الكرة الأوروبية خلال السنوات المقبلة حيث أبدى 27% من الذين ادولوا باصواتهم تأييدهم لهذه الفرضية مقابل رفض 45% لها.

ويتوقع أن يتابع عشرات الآلاف من الجماهير مباراة السبت المهمة في كل من ميونيخ ودورتموند في مناطق التجمعات الجماهيرية وملاعب عديدة من بينها استاد "أليانز أرينا" الخاص ببايرن.

كما ينتظر إقامة مهرجان جماهيري في العاصمة الألمانية برلين حيث سيتم وضع خمس شاشات عملاقة بالقرب من "براندنبورج جيت" لنقل نهائي "ويمبلي".



غياب غوتسه يقصم ظهر كلوب

تأكد غياب اللاعب ماريو غوتسه نجم خط وسط بوروسيا دورتموند الألماني عن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والمقررة السبت المقبل على استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب.

ويغيب غوتسه عن صفوف دورتموند يوم السبت في مواجهة فريقه الجديد بايرن ميونيخ بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الإياب أمام ريال مدريد الأسباني في المربع الذهبي للبطولة نفسها.

وفشلت كل المحاولات والجهود لعلاج اللاعب وتأهيله قبل المباراة النهائية لدوري الأبطال حيث تجددت الإصابة مع عودته للتدريبات مطلع هذا الأسبوع.

وقال غوتسه، الذي تعاقد مع بايرن مؤخرا لينضم إليه بعد نهاية الموسم الحالي ، أشعر بحزن شديد لأنني لأن أستطيع مساعدة فريقي في هذه المباراة المهمة".

نهائي بدون حضور ملكي

تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم السبت المقبل على استاد ويمبلي بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، دون حضور ملكي.

وقال متحدث باسم القصر إن الملكة إليزابيث الثانية لن تتمكن من حضور المباراة في الاستاد، وهو ما ينطبق أيضا على زوجها الأمير فيليب. كما لن يحضر اللقاء حفيداها الأمير ويليام أو الأمير هاري، المعروفين بمتابعتهما لكرة القدم.

ومع ذلك، لم يعلن بعد رسميا إذا ما كان سيتمكن أي من أفراد العائلة الملكية البريطانية من حضور اللقاء بصفة شخصية.

ويتولى ويليام، دوق كامبريدج، الرئاسة الفخرية للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وسيحضر بعد غد الجمعة الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي "يويفا" ، لكنه لن يتمكن من حضور اللقاء لاعتبارات شخصية ، بحسب ما ذكره المتحدث باسمه.