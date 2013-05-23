عقوبة قاسية على لاعب "مغربي".. بسبب وزنه الزائد

فرض نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي غرامة مالية كبيرة على لاعبه المغربي عادل تاعرابت، بسبب عدم انضباطه وتأخره المستمر عن حضور تدريبات الفريق، فضلاً عن عدم التزامه بتوصية الجهاز الطبي في النادي بضرورة انقاص وزنه الذي زاد بشكل واضح.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن إدارة كوينز بارك الذي هبط لدوري الدرجة الثانية في إنجلترا، عاقبت تاعرابت بخصم 60 ألف جنيه استرليني من راتبه، أي ما يوازي 90 ألف دولار، مؤكدة أن العقوبة جاءت بتوصية من مدرب الفريق هاري ريدناب.

وقالت الصحيفة إن تاعرابت واصل تهوره في الآونة الأخيرة عبر عدم الانتظام في تدريبات فريقه وصدامه المتكرر مع ريدناب، الذي استاء كثيراً من تأخر وصول اللاعب إلى التدريبات، وعدم السعي لانقاص وزنه، وهو ما تسبب بفرض الغرامة الكبيرة عليه، والتي تفوق راتبه الأسبوعي.

وغاب صانع الألعاب المغربي عن مباراة فريقه الأخيرة في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي بسبب وفاة جدته، وهو ما دفعه للعودة إلى المغرب، علماً بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لغرامات مالية من ناديه بسبب عدم الانضباط.

وكان تاعرابت قد اعترض بشكل غير لائق على مدرب كوينز بارك السابق نيل وارنوك عقب تبديله أمام تشلسي في الموسم الماضي، الأمر الذي دفع النادي لفرض غرامة كبيرة عليه، كما قرر المدرب آنذاك سحب شارة قيادة الفريق منه عقاباً له على سلوكه.

وأصبح من شبه المؤكد رحيل اللاعب المغربي عن كوينز بارك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية، مع الاشارة إلى أن أكثر من نادٍ أوروبي أبدى رغبته في الحصول على خدمات اللاعب، بيد أن مشاكله الكثيرة وعدم انضباطه يهدد إمكانية انتقاله إلى أحد الأندية الكبيرة.