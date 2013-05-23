غيريتس: نجحنا في"المعركة".. وزلاتكو "يلوم" لاعبيه

عبر البلجيكي إيريك غيريتس مدرب فريق لخويا القطري لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بالتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا اثر تخطيه عقبة الهلال السعودي في دور الستة عشر بالفوز عليه 1-صفر في الرياض، والتعادل معه 2-2 اليوم الأربعاء في الدوحة.

وقال غيريتس، خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، "المواجهة كانت صعبة للغاية حتى بعد تسجيل فريقنا للهدف الثاني وأنا سعيد للغاية بالأداء الذي قدمه اللاعبون في المواجهة التي كانت أشبه بالمعركة الكروية في المستطيل الأخضر. سعادتي كبيرة أيضا لأن لخويا هو الفريق الوحيد في قطر الذي صعد لدور الثمانية من البطولة الأسيوية".

وأوضح مدرب لخويا أن الهلال لعب الشوط الثاني بمستوى أعلى من فريقه الذي تسيد زمام المباراة في الشوط الأول.

وتحدث عن حضوره لتدريب الهلال الأخير له وقال: "عقب انتهاء المران كان لابد من التوجه لرئيس النادي السعودي لأسلم عليه لأنني كنت على علاقة قوية به أثناء عملي معهم".

وعن كيفية إعداد الفريق للعب في دور الثمانية بالبطولة، أشار مدرب لخويا بأنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق الذي سيلعب في أغسطس المقبل بدور الثمانية منتظرا القرعة التي ستحدد الفريق الذي سيلاقيه لخويا في الدور المقبل.

وأضاف أنه لا يمكن توجيه نقد للاعبي الهلال. وقال متحدثا عن مستوى لاعبي الفريق السعودي "في الشوط الثاني من اللقاء المستوى الذي قدمه الهلال كان رائعا وكبيرا وفي الموسم القادم أتوقع أن يكون الهلال من الأبطال لأن لديه لاعبين على مستو عال".



زلاتكو "يلوم" لاعبيه

الى ذلك وجه الكرواتي زلاتكو مدرب الهلال السعودي تهانيه إلى فريق لخويا بعد التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال آسيا، مؤكدا أن اللاعبين قدموا مستويات جيدة خاصة في الشوط الثاني وحافظوا على الكرة مما قادهم إلى تسجيل هدفين ولكنه لم يوفق في التأهل.

وقال زلاتكو بعد نهاية المباراة: "تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة وطلبت منهم التركيز منذ أول دقيقة ولكن تمكن لخويا من تسجيل هدف في الدقيقة 15 وهو ما زاد في تصعيب الأمور".

وأضاف مدرب الهلال بأنه "بعد الهدف الثاني استعاد لاعبو الفريق زمام المبادرة وحاربوا في آخر 15 دقيقة ولم يحالفهم التوفيق"، وتابع "في مثل هذه المباريات نحتاج للحظ ".

وحول تقييمه لمستوى الحكم الذي كان محل هجوم كبير من مسؤولي الجهاز الفني للهلال والجماهير في الدقائق الأخيرة قال المدرب: "لن أتحدث عن التحكيم ولا يوجد لدي تعليق ، متحدثا عن التغييرات التكتيكية التي أجراها في الملعب مشيرا إلى أنه حاول جاهدا تغيير الخطط أثناء اللقاء وأسفرت عن ضغط لفريقه في آخر المواجهة".

وعن تقييمه لمردود الفريق طوال الموسم وعما تردد بأن لقاء اليوم كان الأخير له مع الهلال ، قال زلاتكو: "عقدي انتهى مع الهلال ولا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل" ، مشددا على أنه استلم الفريق منذ أربعة شهور فقط ولم يكن هناك أمل في أي شيء، مؤكدا على أنه بذل كل ما في وسعه مع اللاعبين، مقدماً الشكر والتقدير لإدارة الهلال وأفراد الجهاز الفني واللاعبين على مساعدتهم له.

وتحدث عن مستقبل فريق الهلال "اللاعبون لديهم مستقبل كبير ولكن عليهم أن يبذلوا عملا وجهدا أكبر ويحدث استقرار في الفريق فمن غير الطبيعي أن يكون هناك سبعة مدربين في آخر موسمين.. إضافة الى حاجة الهلال الى أجانب على مستوى عال".

وثمن مدرب الهلال الدور الذي قام به المدرب إيريك غيريتس مع لخويا في الفترة السابقة، مؤكداً أنه مدرب جيد يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الهلال، وأن لخويا لم يفز لأنه الأفضل فقط بل لأن مدربه يعرف الكثير عن الفريق السعودي وهذا مكنه من وضع الخطط المناسبة.