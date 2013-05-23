لخويا "يزلزل" أركان الهلال.. "الرئيس" يلوح بالاستقالة

زلزل لخويا القطري الذي تأسس موسم 2009 أركان البيت الهلالي بعدما نجح في اقصائه من دوري أبطال آسيا ليعيد لأذهان جماهير الهلال نظرية "العقدة" الآسيوية.. جماهير الهلال استشاطت غضبا بعد الخروج المر من أرض الدوحة لتحاصر الرئيس بعد نهاية المباراة.. وتطالبه بالاستقالة، لاسيما وأنها المرة الخامسة التي يخرج منها الفريق في إدارة الرئيس الشاعر والتي بدأتها الادارة بالخروج من أم صلال القطري وذوب آهان الايراني واتحاد جدة وأولسان الكوري وأخيراً لخويا القطري.

وتفيد مصادر إعلامية أن الرئيس الذي استلم دفة الفريق في موسم 2008 لوح بالاستقالة بل ذهب الى أنه أعلنها فعلياً لأحد الصحافيين المتواجدين بعد المباراة.. إلا أن مصادرنا تؤكد أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد طلب من أعضاء مجلس الإدارة عقد اجتماع طارئ فور وصول البعثة الى الرياض، وتحديدا عند الساعة الواحدة صباحاً وقد تعلن الادارة استقالتها بعد الاجتماع.. وبالرغم من تقديم الفريق لمستوى مميز وتسجيله هدفين في آخر ربع ساعة الا أن الجماهير لم ترض بالخروج المر وحاصرت باص اللاعبين.. بل وزاد الأمر عن ذلك عند محاولة البعض منهم الاعتداء على اللاعبين.

وأخفق الهلال زعيم البطولات الآسيوية بأن يعيد اللقب للرياض، بعدما فشل في بلوغ النهائي منذ انطلاق البطولة بنسختها الجديدة عام 2003 بالرغم من مشاركته في جميع النسخ الماضية وهو ما رسخ مفهوم العقدة لدى الجماهير الهلالية.