محترف بلا مجتمع

لاعب يحصل على الملايين وتتنافس عليه الأندية وترفع صوره الجماهير وتستقبله في المطار وتريد أن تلتقط معه الصور ومع هذه النعمة التي منحها له الله سبحانه وتعالى تشعر أنه بعيد عن مجتمعه ناكر لجميل أهله وغير فاعل في أمور دينه وحاجة وطنه لأنه لم يتعلم أن الفرد هو قوام المجتمع، ولذلك لا تجد بعض النجوم الذين حصلوا على الملايين «ولا نحسدهم بارك الله لهم» غير فاعلين، فلا هم أعضاء في جمعيات خيرية أو جمعيات نفع عام وغير مهتمين بالمبادرات الإنسانية وليست لديهم روح الانطلاق نحو تطوير ذواتهم ومجتمعهم، ولذلك لم يعد من حل مع انعدام هذه الأمور إلا أن يكون لدينا اشتراطات رسمية في العقود بحيث يخصص المحترف وفقا لذلك جزءا من وقته للعمل في صالح المجتمع وجزءا من ماله لذلك وأن تعقد دورات أيضا لصالح مستقبله، فقد تكرر الحديث عن انهيار لحالات محترفين تحولوا من نعيم الترف إلى الحاجة لأنهم لم يعرفوا الطريق إلى استثمار قدرتهم في التأثير وتحويل جزء من أموالهم للمستقبل ولم يشاركوا المجتمع همومه وأصبح همهم فقط داخل المستطيل الأخضر حتى فقدوا الضوء والمال.. وهنا لا أطلب إجبار أحد أن يفعل ما لا يريد، ولكن لا بد من الأخذ بيد المؤثرين من اللاعبين في المجتمع لكي يكونوا إيجابيين بيننا.

شباب يا أهلي

العين ستكون على مواجهة السبت ولكن الفرحة سبقت المواجهة المحلية في التأهل الآسيوي إلى دور الثمانية بعد أن واصل الشباب والأهلي إبداعهم مساء الثلاثاء عبر إزاحة الغرافة بالثلاثة وإحباط مخططات الجيش القطريين وقد عكس الفريقان هدفا ننشده أن الاستسلام للإحباط الذي واجهنا خلال السنوات الماضية غير مبرر لأن العودة للمنافسة تعني العمل والعمل فقط في الميدان، وهذا ما فعله الفريقان في مشوارهما الآسيوي.. ولأنهما صنعا المتعة للجماهير آسيويا مساء الثلاثاء سيكون لقاؤهما في كأس الملك مساء السبت مختلفا لأن ثمنه الوصول إلى النهائي ولن ترضى الجماهير من الأهلي والشباب أن يعاد مستوى لقاء الذهاب الذي كان مملا ورغم الأفضلية في النتيجة للراقي إلا أن الليث قد يكون صاحب كلمة على أرضه والهدف أن يكون كلام ميدان بين الطرفين وأن تتوقف المناكفات الإعلامية التي وترت الطرفين خلال العامين الأخيرين.

نقلا عن "عكاظ السعودية"