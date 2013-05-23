مورينهو.. يعود لـ"تدريب" تشلسي

توصل نادي تشلسي الإنجليزي والمدير الفني البرتغالي جوزيه مورينهو لاتفاق يقضي بإشراف الأخير على تدريبات فريقه اعتبارا من الموسم المقبل، ولمدة أربعة أعوام.

وقالت صحيفة "دايلي ستار" الإنجليزية في عددها، اليوم الخميس، أن مورينهو وافق على تدريب تشلسي مقابل (15) مليون يورو في الموسم الواحد، حيث من المقرر أن يصل إلى لندن في الثاني من الشهر المقبل لتوقيع العقد وإنهاء إجراءات انتقاله للنادي اللندني.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل مورينهو خورخي مينديس لا يزال يجري بعض المفاوضات مع مالك تشلسي رومان ابراموفيتش، للاتفاق حول بعض الأمور العالقة وخصوصا الجانب الرياضي.

ولم يصدر أن تأكيد رسمي من جانب نادي تشلسي، حول هذا الخبر، لكن كشف الصحيفة الانجليزية عن حيثيات العقد يؤكد بما لا يدع للشك انتهاء الأمر وانتقال مورينهو لتشلسي.

وكان ريال مدريد الاسباني قد أعلن، الاثنين الماضي، أن مدربه البرتغالي سوف يرحل عن النادي الاسباني نهاية الموسم الحالي، بعد موسم اعتبر الأسوا في تاريخ النادي والمدرب البرتغالي.

وسبق لمورينهو أن تولى تدريب تشلسي في الفترة ما بين 2004 و2007 ، وحقق معه الفوز مرتين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن ينتقل بعدها لتولى تدريب إنتر ميلان الإيطالي، إلى أن استقر في العام 2010 مع ريال مدريد الذي فاز معه على مدار ثلاثة مواسم بلقب واحد في بطولات الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر المحلية.