يوفنتوس.. يقترب من التعاقد مع الأرجنتيني "هيغواين"

اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من التعاقد مع الأرجنتيني هيغواين مهاجم ريال مدريد، بعد توصلهما لاتفاق نهائي في كافة بنود العقد طبقا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

وأكدت الصحيفة أن المدير العام للسيدة العجوز بيبي ماروتا تفاوض بالفعل مع مسؤؤلي ريال مدريد الليلة في مدريد؛ لجلب المهاجم الارجنتيني الي مدينة تورينو معقل يوفنتوس, ويبدو أن الفريقين أمسكا العصا من المنتصف، إذ عرض اليوفي 22 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب، فيما طالب مدريد بـ 30 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، إلا أن الناديين أغلقا الصفقة بـ 25 مليون يورو وسيتقاضي اللاعب 6 مليون يورو في الموسم الواحد.

وتاتي زيارة ماروتا للنادي الملكي لقطع الطريق علي ناديي أرسنال وتوتنهام الإنجليزيين الذين يرغبان في التعاقد مع اللاعب الارجنتيني الذي يمتد عقده حتي 2016 مع النادي الملكي الذي فضل سماع العروض المنهالة علي مهاجمه الارجنتيني تمهيدا لبيعه علي إبقائه في صفوف الفريق للموسم المقبل.