"كاسياس".. سعيد لرحيل "مورينهو"

أعرب حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، إيكر كاسياس، عن سعادته بعد القرار الذي اتخذه مجلس إدارة نادي ريال مدريد، بإقالة المدير الفني للفريق الأول بالنادي، البرتغالي جوزيه مورينهو.

ونقلت قناة "كانال فوتبول" الإسبانية تصريحاً لقائد الفريق الملكي أكّد فيه بأنه "سعيد" عقب قرار رئيس النادي فلورنتينو بيريز، بإعفاء "مورينهو" من منصبه، وإبعاده عن قلعة "سانتياغو بيرنابيو" نهاية الموسم الحالي.

وبثت قناة "كانال فوتبول" عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" مقطع فيديو ظهر فيه مجموعة من السياح الآسيويين خارج أسوار ملعب المدينة الرياضية "فالديبيباس".

وانتظر عشاق "اللوس بلانكوس" خروج لاعبي الريال للحصول على التواقيع منهم، في الوقت الذي كان ينتظر فيه آخرون اللاعبين للاستفسار منهم حول آرائهم في القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الريال بإقالة "مورينهو".

وأظهر المقطع بشكل جلي حالة الجفاء التي تعتري العلاقة بين المدرب البرتغالي وقائد منتخب "لافوريا روخا"، والتي بدت واضحة من خلال إجابة "كاسياس" حول سؤال سُئل له عن رأيه في رحيل "مورينهو" عن الفريق وهل هو سعيد أم لا ؟ برحيل المدرب الاستثنائي، إذ سرعان ما أجاب "نعم".

يُذكر أن حدة التوتر بين "مورينهو" وكاسياس" قد تصاعدت في غرفة ملابس نادي ريال مدريد الاسباني منذ قرار "الأول" بوضع "كاسياس" على مقاعد البدلاء للمرة الأولى منذ عشر سنوات وإشراك الحارس الاحتياطي أنطونيو آدان بدلاً منه في شهر يناير، بيّد أن الإصابة التي تعرض لها الحارس العملاق، والتعاقد مع حارس مرمى فياريال سابقاً "دييغو لوبيز"، قد ساهمت بشكلٍ كبير في تقليل هذا التوتر.

ومثلما ساهمت إصابة "كاسياس" والتعاقد مع حارس مرمى فياريال سابقاً "دييغو لوبيز" في تخفيف حدة التوتر بين "مورينهو"و"كاسياس" في بداية الأمر، فإن ذلك قد خلق مشكلة جديدة لدى "كاسياس" فيما بعد، حيث أصبح "إيكر" أسيراً لدكة بدلاء "الميرنغي" في ظل التألق اللافت للحارس "لوبيز"، إذ فضل "مورينهو" الاعتماد على الحارس المنضم حديثاً للفريق، على حساب قائد الفريق المخضرم؛ على الرغم من تعافي الأخير من الإصابة التي ألمت به.