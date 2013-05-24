المغربي.. "حكيم" قنبلة موقوتة في مونديال قطر

على الرغم من تبقي تسع سنوات على كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر إلا انه يصنف كافضل الاحداث الرياضية المستقبلية و يسلط موقع(بليش ريبورت) الشهيرالضوء على افضل 5 لاعبين واعدين من المتوقع ان يبهروا العالم في كأس العالم 2022 وهم:

1- الاسباني جيرارد ديلفو(19 عاما): يلعب ديلفو لنادي برشلونة الاسباني و يعتبر اللاعب افضل اكتشاف لاكديمية برشلونة(لا ماسيا) منذ بزوغ النجم الارجنتيني ليو ميسي , ديلفو جدد عقده مع النادي الاسباني منذ ايام ومن المتوقع ان ياخذ مكانا في تشكيلة الفريق الاول لبرشلونة الموسم المقبل بعد رحيل فيا او اليكسيس سانشيز.. ويتمتع الجناح الاسباني بمهارات عالية وسرعة رهيبة في المراوغة.

2-الفرنسي رافاييل فاران(20عاما): يلعب لنادي ريال مدريد الاسباني و ابهر العالم بقدراته الدفاعية و سرعة بديهته وخاصة في دوري ابطال اوروبا.. حيث تحمل الفرنسي الواعد مسؤولية دفاع النادي الملكي وسط تردي مستوي بيبي و عدم وجود بديل لراموس .

3-الالماني جوليان دراكسلير(19 عاما): لاعب الوسط الالماني لنادي شالكة فبفضل مهارات اللاعب الواعد تأهل ناديه لدوري ابطال اوروبا العام المقبل بسبب قدرته علي اللعب بقدمه اليمني و اليسري بكفأة عالية.

4-الارجنتيني ايريك لاميلا(21 عاما): لاعب الجناح الارجنتيني يلعب لنادي روما الايطالي ويبدو ان الواعد الارجنتيني يسحب البساط من اقدام الملك توتي بعد اعجاب جمهور روما بطريقة اداء اللاعب التي تشبه ميسي وقد تصقل المشاركات الدولية للاعب مع منتخبه موهبته في الفترة القادمة بعد تعاقد روما معه ب 14 مليون يورو في عام 2011.



5-المغربي الايطالي حكيم مستور(14 عاما): يلعب النجم الواعد في نادي اي سي ميلان الايطالي حيث تعاقد معه النادي الايطالي بنصف مليون يورو بعد مهاراته العالية التي اظهرها مع نادي ريجيانا الايطالي و لعب مستور للمنتخب الايطالي تحت 15 عاما و سيمثل استثمار كبير للروسونيري في المستقبل اذ يشبه اللاعب مستور النجم البرتغالي رونالدو في طريقة لعبه.

