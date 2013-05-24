النصر السعودي.. يتعاقد مع هداف "كأس" البرازيل

أعلن نادي النصر السعودي، إجراءات التعاقد مع المهاجم البرازيلي، ألتون رودريغز لمدة عام وبنظام الإعارة ليصبح أولى صفقات النادي العاصمي.

ويلعب ايلتون مع نادي كورنثيانز البرازيلي الذي أعاره إلى نادي ناوتيشو أحد أندية الممتاز، وحصل اللاعب على لقب هداف كأس البرازيل التي اختتمت الأسبوع الماضي.

وأشارت الإدارة إلى أن اختيار اللاعب ايلتون (27 عاماً) أتى بعد دراسة العديد من ملفات المهاجمين منها ومن قبل مدرب الفريق الأوروغوياني كارينيو.

وانضم ايلتون إلى مواطنه باستوس المحترف في صفوف النصر منذ يناير الماضي، والذي يرتبط مع النادي بعقد يمتد إلى نهاية الموسم المقبل، فيما لم تتضح رؤية الإدارة حول الإبقاء على المدافع البحريني محمد حسين الذي طالب كارينيو بالتجديد معه.