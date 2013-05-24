أخفق الرياض في العودة مجدداً إلى دوري المحترفين السعودي، بالرغم من فوزه على الخليج 3-2.. ليهدي النهضة بطاقة الصعود.. في ختام مباريات الدورة الثلاثية لتحديد المتأهل الثاني إلى دوري المحترفين السعودي، ليصعد النهضة إلى دوري المحترفين السعودي.



وتقدم الخليج بهدف مبكر أحبط لاعبي الرياض في الدقيقة "11" عن طريق حسين شهيل.. وحاول الرياض كثيراً إحراز هدف التعادل ليسهل المهمة قليلاً لاسيما وأنه يحتاج إلى ثلاثة أهداف بعد تقدم الخليج بهدف.



في الشوط الثاني واصل الرياض ضغطه واعتمد الخليج على الهجمات المرتدة ونجح بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة "75" عن طريق قائده حسين التركي.. و انتفض الرياض وقلب المباراة رأساً على عقب بالرغم من حاجته لأربعة أهداف ليعلن تأهله.. وسجّل الهدف الأول في الدقيقة "80" عن طريق صالح الدوسري.. ليتبعه محمد الدوسري بهدفين في الدقائق "83", و"85".. وسهلت المهمة للرياض الذي تبقى له هدف وحيد وواصل ضغطه على مرمى الخليج الذي استبسل مدافعوه وحارسه نجيب بوشاجع ليطلق الحكم سامي النمري صافرته ملعناً نهاية المباراة وتأهل النهضة لدوري المحترفين السعودي.



وكان فريق العروبة قد تأهل إلى دوري المحترفين السعودي بعد نهاية الجولة الاخيرة.. وتساوت فرق الرياض والخليج والنهضة.. ليضطر اتحاد القدم السعودي لإقامة دورة ثلاثية لتحديد الصاعد الثاني.. وتعادل النهضة مع الرياض سلبياً في الجولة الأولى.. ونجح بالفوز على الخليج 2-صفر في الجولة الثالثة ليجمع أربع نقاط ويتأهل بفارق الأهداف عن الرياض.