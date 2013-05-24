بايرن ودورتموند.. يكتبان التاريخ في "ويمبلي"

بعدما نجح بايرن ميونيخ في تحطيم العديد من الأرقام القياسية بالدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" وواصل بوروسيا دورتموند عروضه القوية وانطلاقتها الرائعة للموسم الثالث على التوالي ، يكتب الفريقان سويا سطرا جديدا في تاريخ إنجازات الكرة الألمانية على الساحة الأوروبية عندما يلتقيان في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

ويشهد استاد "ويمبلي" الشهير بالعاصمة البريطانية لندن المواجهة التاريخية بين الفريقين، حيث يجمع النهائي بين فريقين من ألمانيا للمرة الأولى في تاريخ دوري الأبطال.

وأثار بايرن ودورتموند ضجة هائلة في عالم كرة القدم هذا الموسم بعد انطلاقتهما الرائعة في دوري الأبطال وبلوغهما النهائي على حساب قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد ومن خلال نتائج رائعة في المربع الذهبي.

ولم يكتف بايرن بالفوز الساحق 4-صفر على برشلونة ذهابا في ميونيخ وأكمل انتصاره بثلاثية جديدة على برشلونة في عقر داره إيابا ليفوز 7-صفر في مجموع المباراتين بالمربع الذهبي.

وفي المقابل، حقق دورتموند فوزا رائعا 4-1 على الريال ذهابا في دورتموند، ثم تصدى لمحاولات الريال للعودة القوية في لقاء الإياب وخسر دورتموند صفر-2 ليفوز 4-3 في مجموع المباراتين ويحجز مكانه في النهائي الأوروبي للمرة الثانية بعدما فاز باللقب في عام 1997.

وبقدر ما أثار وصول الفريقين للنهائي السعادة في ألمانيا، بقدر ما أثار القلق والاستياء في كل من إسبانيا وإنجلترا حيث أصبح مؤشرا على تغير موازين القوى الكروية في القارة وعودة "البوندسليغا" لبسط نفوذها على الساحة الأوروبية التي سيطرت عليها الكرة الإنجليزية والإسبانية لسنوات طويلة.

ورغم ما أكده فيسنتي دل بوسكي المدير الفني للمنتخب الإسباني بأن فريقه لا يزال متربعا على صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" وأن الدوري الإسباني ما زال يضم في أنديته أفضل اللاعبين والنجوم الأجانب، كانت جميع التعليقات وعناوين الصحف وتقارير وسائل الإعلام بعد مواجهات المربع الذهبي لدوري الأبطال تصب في اتجاه واحد وهي أن الكرة الإسبانية سقطت أمام نظيرتها الألمانية بنتيجة 3-11 وهي إجمالي نتائج المواجهات الأربع في المربع الذهبي.

وأكد فولفغانغ نيرسباخ رئيس الاتحاد الألماني للعبة أن بايرن ودورتموند قدما شهادة نجاح وتفوق الكرة الألمانية على الساحة الأوروبية.

وأوضح: "الجميع رأوا أن ألمانيا تمثل عنوانا بارزا في كرة القدم. هذا ينطبق على "البوندسليغا" وأنديتها وأيضا المنتخب الألماني".

كما وصف الهولندي الدولي رافاييل فان دير فارت، الذي عاد إلى صفوف هامبورغ الألماني بعد مغامرتي الاحتراف في إسبانيا وإنجلترا ، "البوندسليغا" ببساطة بأنها "أفضل مسابقة دوري في العالم".

وتتمتع "البوندسليغا" بمناخ صحي أكثر من باقي بطولات الدوري المحلية نظرا لعدم السماح للمستثمرين الأجانب بشراء الأندية أو السيطرة عليها كما أنها ما زالت تقدم تذاكر معتدلة الأسعار لمباريات البطولة.

وتتمتع "البوندسليغا" أيضا بأفضلية أخرى وهي أن عدد الفرق المتنافسة في البطولة هو 18 فريقا فقط مقابل 20 فريقا في بطولات الدوري الكبيرة الأخرى بالقارة الأوروبية، مما يسمح بحصول فرق "البوندسليغا" على عطلة شتوية طويلة تمنح الفرصة للاعبين لالتقاط أنفاسهم وإعادة شحن قواهم استعدادا لجولة الإياب وما تشهدها من مباريات حاسمة، إضافة لما تخوضه بعض هذه الفرق من مراحل حاسمة في بطولة كأس ألمانيا وبطولتي الأندية الأوروبية.

كما تتمتع "البوندسليغا" بنظام أكاديميات الناشئين وقطاعات الشباب بالأندية والتي أصبحت أمرا إجباريا منذ السقوط المدوي للمنتخب الألماني في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2000) بهولندا وبلجيكا، عندما خسر الفريق مبارياته الثلاث في مجموعته بالدور الأول وودع البطولة صفر اليدين.

وكانت الكرة الإسبانية هي النموذج الذي نظر إليه الألمان، خاصة منذ أن تولى يواخيم لوف تدريب المنتخب الألماني.

ولم تكن في خطة دورتموند خلال السنوات الأخيرة بقيادة مديره الفني يورغن كلوب اختلافات كبيرة عن خطط برشلونة باستثناء عدم وجود ليونيل ميسي في صفوف دورتموند.

كما حقق بايرن قفزات هائلة بقيادة مديره الفني يوب هاينكس الذي سيترك تدريب الفريق بنهاية فعاليات الموسم الحالي، حيث يخلفه في تدريب الفريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني السابق لبرشلونة.

وقاد غوارديولا فريق برشلونة للفوز بألقاب 14 من 19 بطولة خاضها الفريق تحت قيادته على مدار أربع سنوات تولى فيها المسؤولية من 2008 إلى 2012 .

وقد يواجه غوارديولا مهمة صعبة في الموسم المقبل إذا أكمل بايرن ثلاثيته التاريخية بإحراز لقب دوري الأبطال أمام دورتموند ولقب كأس ألمانيا في مواجهة شتوتغارت في أول يونيو المقبل بعدما توج الفريق بلقب "البوندسليغا" مبكرا في أبريل الماضي.

وتوج دورتموند بلقبه الوحيد في دوري الأبطال عام 1997 بينما أحرز بايرن بلقبه الرابع في تاريخ البطولة عام 2001 قبل أن يخسر النهائي في عامي 2010 و2012 أمام إنتر ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي على الترتيب.

وتمثل المباراة النهائية لدوري الأبطال على استاد "ويمبلي" ذروة المنافسة المحتدمة بين بايرن ودورتموند في السنوات الأخيرة، علما بأن آخر مواجهة سابقة بين الفريقين انتهت بالتعادل 1-1 في الرابع من مايو الماضي وإن كان من الصعب وضعها كمقياس لما يمكن أن يحدث في المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وفاز دورتموند في جميع المباريات الأربع التي جمعته ببايرن في "البوندسليغا" بالموسمين الماضيين واللذين توج فيهما دورتموند باللقب كما فاز على بايرن 5-2 في نهائي كأس ألمانيا الموسم الماضي.

وثأر بايرن من منافسه العنيد بالفوز عليه 1-صفر في دور الثمانية لمسابقة الكأس هذا الموسم، بينما انتهت مباراتا الفريقين في "البوندسليغا" هذا الموسم بالتعادل 1-1 وأحرز بايرن لقب البطولة بفارق هائل من النقاط أمام دورتموند.

ومنذ هزيمته أمام باير ليفركوزن 1-2 في 28 أكتوبر الماضي، لم يخسر بايرن أي مباراة في "البوندسليغا" كما حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها بالبطولة منذ بداية فعاليات الدور الثاني باستثناء تعادله مع دورتموند مطلع الشهر الحالي.

كما حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها بكأس ألمانيا وبلغ المباراة النهائية بجدارة وحقق الفوز في جميع المباريات الأربع التي خاضها في دور الثمانية والمربع الذهبي لدوري الأبطال بالفوز 2-صفر على يوفنتوس الإيطالي ذهابا وإيابا وعلى برشلونة 4-صفر ذهابا و3-صفر إيابا.

وفي المقابل، ظل دورتموند هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة في دوري الأبطال هذا الموسم حتى مني بالخسارة الأولى له في البطولة أمام ريال مدريد صفر-2 في إياب المربع الذهبي وإن لم يحرم هذا الفريق من التأهل لنهائي البطولة.

وما يضاعف من الإثارة في نهائي دوري الأبطال هو تعاقد الألماني الدولي الشاب ماريو غويتزه نجم خط وسط دورتموند مع بايرن ليلعب ضمن صفوفه بداية من الموسم المقبل بعد سداد الشرط الجزائي لدورتموند كما أثير جدل هائل في الفترة الماضية بشأن إمكانية انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم وهداف دورتموند إلى بايرن أيضا.

واشتهر بايرن بالسعي دائما لاستغلال ثرواته ووضعه المالي المتميز لضم أبرز النجوم من الأندية الألمانية المنافسة وهو ما يعتبره كثيرون محاولة من النادي البافاري لإضعاف منافسيه أكثر من حاجته لهؤلاء النجوم.

وسبق لدورتموند أن تغلب على بايرن في دور الثمانية لدوري الأبطال عام 1998 ولكنه خسر بعدها أمام ريال مدريد في المربع الذهبي عندما كان يوب هاينكس مديرا فنيا للريال.

واستعاد دورتموند اتزانه سريعا بعدما كان مهددا بإعلان إفلاسه في 2005 وحصد ملايين من اليورو هذا العام.

وتزايد الجدل في الفترة الماضية حول إمكانية احتكار بايرن ودورتموند للألقاب المحلية في ألمانيا مثلما فعل الريال وبرشلونة في أسبانيا منذ سنوات عدة.

ولكن الحقيقة أن ألمانيا لم تشهد ناديا حتى الآن نجح في الهيمنة على الألقاب المحلية لفترة طويلة مثلما فعل بايرن بفضل ثروته.