جماهير ميلان.. تعلن "العصيان" على بيرلسكوني

هددت مجموعة متعصبة من جماهير ميلان الإيطالي بالعصيان والتمرد على مالك ورئيس النادي سيلفيو بيرلسكوني، في خطوة منها لثنيه عن القيام بأي إجراءات من شأنها التأثير على مسيرة النادي الموسم المقبل، خصوصا في ظل التكهنات القوية بقرب إقالة مدرب الفريق الحالي اليغري وتعيين الهولندي سيدورف بدلا منه.

ونشرت وسائل الإعلام الإيطالية بيان المجموعة التي يطلق عليها اسم "الكورفاسود" والمعروفة بتعصبها الأعمى للميلان، حيث أكدت تلك المجموعة رفضها لأي خطوة قد يقوم بها برلسكوني تتعارض مع مصلحة الفريق.

ورفضت "الكورفاسود" في بيانها إقالة المدير الفني الحالي للفريق اليغري، وتعيين سيدورف بدلا منه، معتبرة أن اليغري نجح في بناء الفريق، وفي حال الإبقاء على إقالته، يجب أن يكون القادم أكثر خبرة وكفاءة منه.

وحذرت أيضا برلسكوني من بيع أي من نجوم الفريق، لمنع تكرار ما حدث الموسم الماضي، عندما باع ميلان نجمي الفريق زالاتان ابرهيموفيتش، وتياغو سيلفا.

كما طالبت "الكورفاسود" والتي تتخذ من المدرج الجنوبي لملعب سان سيرو موقعا لها بضرورة العمل على تطوير النادي ماليا، وذلك من خلال فتح أبواب جديدة للاستثمار مع الشركات الكبرى، كالتعاقد مع شركات دعائية كبيرة تليق باسم الميلان.

ودعت المجموعة المتعصبة من جماهير ميلان، مالك النادي، لضرورة التعاقد مع لاعبين مميزين لتدعيم الفريق للموسم المقبل، على شاكلة التعاقد مع بالوتيلي الذي أثمر مع الفريق، وساهم في إنقاذ موسم الفريق بالصعود لدوري أبطال أوروبا.