فالديز.. يودع زملاءه بـ"مأدبة" عشاء

ودع الحارس الإسباني، فيكتور فالديز، حارس مرمي فريق برشلونة الإسباني، زملاءه في الفريق أمس في يوم عاطفي وفارق في حياة الحارس الإسباني في مطعم "كان فران" بمدينة برشلونة الإسبانية، وفقاً لصحيفة "سبورت" المقربة للنادي الكاتالوني.

حيث دعا فالديز زملاءه في الفريق والطاقم الطبي والفني لمأدبة عشاء في مطعم "كان فران" الإسباني، وهو المطعم المعتاد للنادي، حيث يقيم فيه النادي واللاعبون معظم حفلاتهم، في إشارة إلى قرب انتهاء العلاقة بين الحارس الإسباني والفريق الكاتالوني، وعرض الحارس الإسباني فيديو لأفضل لحظاته في الفريق الكاتالوني والذي بدوره جعل زملاءه يتفاعلون مع الفيديو في يوم لن ينساه الحارس الإسباني.

وتخلف عن الحضور المدير الفني فيلانوفا لخضوعه لبعض الكشوفات الطبية في مدينة نيويورك، والمدافع جيرارد بيكيه لتواجده في الولايات المتحدة مع زوجته شاكيرا وابنه ميلان والظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش لارتباطه ببعض الالتزامات.

وينتهي عقد الحارس في 2014 إلا أن الحارس أبلغ النادي رغبته في الرحيل، ويبدو أن فريق موناكو المدعوم بمليارات الروسي ديمتري، مالك النادي، يرغب في التعاقد مع الحارس الإسباني.