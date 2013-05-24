ليفاندوفسكي.. يهدد رونالدو في أوروبا

يمتلك المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي فرصة التفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الأسباني وانتزاع صدارة قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم في حالة تسجيله أكثر من هدفين في المباراة النهائية للبطولة.

ويقود ليفاندوفسكي هجوم بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي البطولة غدا السبت أمام بايرن ميونيخ الألماني بينما لا يوجد أي لاعب آخر يهدد صدارة رونالدو لهذه القائمة حيث يتصدر رونالدو قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 12 هدفا مقابل عشرة أهداف لليفاندوفسكي.

ولا يقترب من اللاعبين في القائمة من بين لاعبي بايرن ودورتموند سوى توماس مولر لاعب خط وسط بايرن والذي سجل ثمانية أهداف حتى الآن ويحتاج لإحراز خمسة أهداف ليتقدم على رونالدو في صدارة قائمة الهدافين.