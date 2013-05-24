موناكو.. يضم ثنائي بورتو بـ"70" مليون يورو

أعلن نادي بورتو البرتغالي عن توصله إلى اتفاق مع نادي موناكو الصاعد مؤخراً إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي في كرة القدم، لبيع لاعب وسطه جواو موتينيو والمهاجم الكولومبي جايمس رودوريغيز مقابل 70 مليون يورو (90.6 مليون دولار أميركي).

وتم تقدير قيمة رودريغيز (21 عاماً) بـ45 مليون يورو، مقابل 25 مليون يورو لموتينيو (26 عاماً)، كما أضاف النادي البرتغالي في بيان له.

وأصبح رودريغيز من أغلى اللاعبين في تاريخ الدوري الفرنسي إلى جانب البرازيليين تياغو سيلفا ولوكاس مورا.

وانضم الدوليان رودريغيز وموتينيو إلى بورتو في يوليو 2010، إذ جاء موتينيو من سبورتينغ لشبونة مقابل 11 مليون يورو، وهو رقم قياسي في التعاقدات بين فريقين برتغاليين، فيما جاء رودريغيز من أتلتيكو بانفيلد الأرجنتيني مقابل 5.1 مليون يورو.

يذكر أن بورتو كان قد تخلى في أغسطس عن مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو غارسيا مقابل نحو 47 مليون يورو، وكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن انضمام الهداف الشرس إلى صفوف فريق الإمارة.

وأشار مدرب موناكو المخضرم الإيطالي كلاوديو رانييري إلى رغبته باستقدام "أربعة أو خمسة لاعبين من المستوى الأول" غلى صفوف النادي الذي يملكه الملياردير الروسي دميتري ريبولوفليف والذي يستفيد من قوانين الضرائب المناسبة في موناكو.