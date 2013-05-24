نابولي يتعاقد رسمياً مع المدرب بينيتز

سيشرف المدرب الإسباني، رافايل بينيتيز، على نادي نابولي الإيطالي، بحسب ما ذكر رئيس الأخير اوريليو دي لورنتيس، اليوم الجمعة.

وقال دي لورنتيس لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "منحت نفسي هدية في عيد ميلادي، لقد تعاقدت مع بينيتيز. سأعلن عن الأمر رسمياً بعد أيام قليلة، بعد أن ينهي بينيتيز بعض الأمور مع تشلسي".

وتابع دي لورنتيس: "سيحظى بعقد لسنتين فقط. سنتعرف إلى بعض بداية، ثم نرى ماذا سيحصل".

وتردد أن قيمة عقد بينيتز الذي قدم موسماً جيداً نسبياً مع تشلسي، ستبلغ 3.5 مليون يورو سنوياً.

لكن دي لورنتيس عاد وأوضح لشبكة "راي سبورت 1": "التقيت اليوم أشخاصاً في لندن (سكاي) وقلت لهم: قدمت لنفسي هدية، لكني لم أذكر الاسم. قوانين الاتحاد الأوروبي تمنع ذلك".

وأنهى نابولي الدوري الإيطالي هذا الموسم في المركز الثاني خلف يوفنتوس البطل، ما يعني أنه حجز بطاقة التأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو بحاجة بالتالي إلى مدرب يتمتع بالخبرة اللازمة ليخلف وولتر ماتزاري الذي أعلن الأحد الماضي بعد المرحلة الختامية رحيله عن النادي الجنوبي، لأنه "بحاجة إلى التجديد".

يذكر أنه سبق لبينيتيز أن درب في الدوري الإيطالي حين استلم في 2010 مهام الإشراف على إنتر ميلان خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي انتقل إلى ريال مدريد بعد أن قاد "نيراتزوري" لثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، لكن مشوار المدرب الإسباني لم يكن طويلاً، إذ أقيل من منصبه في كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته رغم قيادته الفريق إلى الكأس السوبر المحلية وكأس العالم للأندية.