نابولي لريال مدريد: "كافاني".. بـ"63" مليون يورو

أخبر رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دو لورانتيس، مسؤولي فريق ريال مدريد الإسباني، أن قيمة تسريح هدافه إيدينسون كافاني قد حددت بمبلغ 63 يورو لا أكثر ولا أقل.

هذا ما كشفت عنه، اليوم الجمعة، صحيفة "إس" الإسبانية المُطّلعة بشؤون النادي الملكي، والتي أوضحت أن هذه القيمة المالية الضخمة هي بمثابة الشرط الجزائي المحدد في العقد المبرم بين نادي نابولي ومهاجم منتخب الأوروغواي، ايدينسون كافاني في يوليو/تموز 2010، والذي سينتهي في فبراير/شباط 2017.

وكانت جريدة "كوريرو ديللو سبورت" الإيطالية قد ذكرت، أمس الخميس، أن كارلو أنشيلوتي، المرشح الأبرز لتدريب فريق ريال مدريد، قد طلب من خوسيه أنجيل سانشيز، المدير التنفيذي لفريق "الميرينغي" الإسراع في مباشرة المفاوضات مع كافاني تحسباً لضمه لصفوف الريال بداية من الموسم المقبل.

وجاء مطلب أنشيلوتي لإدراكه أن أندية أوروبية كبيرة و"غنية" تريد بدورها الاستفادة من خدمات المهاجم المتألق لنادي نابولي، على غرار مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وقد أكد رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورانتيس، قبل ثلاثة أيام، دخوله في مفاوضات مع نادي مانشستر سيتي، بشأن إديسون كافاني، بحيث كشف لموقع "توتو نابولي" الإيطالي أنه تنقل، يوم الاثنين الماضي، إلى العاصمة البريطانية لندن، لأغراض خاصة، وقد استغل الفرصة للتحدث مع أحد مسؤولي "السيتي" حول نوايا هذا النادي الإنجليزي تجاه اللاعب كافاني.

وأشار لورانتيس إلى أنه قد اقترح على مفاوضه مقايضة هداف نابولي بالمهاجم البوسني لفريق مانشستر سيتي، ايدين دزيكو، بالإضافة طبعاً لمبلغ مالي محترم.

نشير إلى أن ايدينسون كافاني، البالغ من العمر 26 سنة، قد انضم لنادي نابولي في صيف 2010 قادماً من فريق باليرمو الإيطالي، وقد تألق بشكل لافت في المواسم الثلاثة التي قضاها إلى حد الآن ضمن نادي عاصمة جنوب إيطاليا، بحيث سجل له 104 أهداف في 134 مباراة رسمية، من بينها 29 هدفاً في الدوري الإيطالي للموسم الجاري.