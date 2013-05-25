الشباب.. يعيد الأمل "الآسيوي" لـ"النصراويين"

أعاد الشباب الأمل لنادي النصر للمشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، بعد تأهله للمباراة النهائية لكأس الأبطال السعودي، عقب فوزه على الأهلي اليوم السبت ليحرمه من المحافظة على لقبه في النسختين الماضيتين.



ويشارك في دوري أبطال آسيا الفرق أصحاب المراكز الثلاثة في الدوري، وهم: الفتح والهلال والشباب،إضافة إلى بطل كأس الأبطال, وفي حال فوز فريق من أصحاب المراكز الثلاثة بكأس الأبطال، يشارك صاحب المركز الرابع في الدوري وهو المركز الذي احتله النصر هذا العام.



وفي حال فاز الشباب على الاتحاد في المباراة النهائية التي ستقام، يوم الأربعاء المقبل، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض فإن النصر سيكون صاحب المقعد الرابع في دوري الأبطال الآسيوي.. أما في حال فاز الاتحاد على الشباب فإنه سينجح في خطف المقعد الآسيوي من النصر.

