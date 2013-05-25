ريال مدريد.. يستنجد بزيدان لحسم صفقة "بيل"

يستعد اللاعب الدولي الفرنسي السابق، زين الدين زيدان، لشغل منصبه الجديد بنادي ريال مدريد الإسباني في الأسبوع المقبل، حيث سيتم تعيينه رسمياً مديراً رياضياً للفريق الملكي، ومن المنتظر أن تكون أول مهامه حسم صفقة ضم المهاجم الويلزي غاريث بيل من نادي توتنهام الانجليزي، بحسب ما كشفت عنه، اليوم السبت، تقارير صحافية فرنسية عدة.

وذكرت جريدة "ليكيب" الرياضية، الواسعة الانتشار، أن "مسؤول رفيع المستوى"بنادي ريال مدريد قد كشف لها "أن زيدان سيكون في قلب المشروع الرياضي الجديد لفريق الميرينغي".

وأوضحت نفس الصحيفة أن زيدان سيتم تعيينه في غضون الأسبوع المقبل في منصب مدير رياضي لنادي ريال مدريد، وذلك بعدما شغل في السابق منصب مستشار لرئيس النادي، فلورنتينو بيريز، سنتي 2009 و 2010 ثم مديراً للفريق الأول في موسم 2011-2012، قبل أن يتم تكليفه بمهمة التعاون مع مسؤولي مركز تكوين النادي وبالخصوص مع فريق أقل من 18 سنة.

وبحسب "ليكيب" سيكون بإمكان زيدان الجلوس على دكة احتياط فريق الريال في الموسم الكروي المقبل، رفقة المدير الفني"الجديد" الايطالي كارلو أنشيلوتي، بحكم العلاقة الجيدة التي تربط الرجلين اللذين سبقا لهما العمل معاً من 1999 إلى 2001 عندما كان أنشيلوتي مدرباً لنادي يوفنتوس الايطالي و زيدان لاعباً في نفس الفريق، أي قبل انتقال الفرنسي إلى فريق ريال مدريد في صيف 2001 حيث حمل ألوان نادي العاصمة الاسبانية لمدة ستة مواسم كاملة، وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في سنة 2002.

وبخلاف ذلك فان العلاقة كانت "متوترة " بين القائد السابق لمنتخب فرنسا والبرتغالي جوزيه مورينهو الذي شغل رئاسة الإدارة الفنية للريال في المواسم الثلاثة الماضية، والذي كان يرفض جلوس زيدان إلى جانبه في المباريات الرسمية للفريق.

وفي سياق ذي صلة ذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، اليوم السبت، أن المهمة الرسمية الأولى التي سيقوم بها زيدان، في منصبه الجديد، ستتمثل في إسراع المفاوضات مع الأطراف المعنية بصفقة ضم لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، غاريت بيل.

وقد سبق لزيدان أن عبر، في مناسبات عدة، عن إعجابه الشديد بإمكانيات ومهارات مهاجم منتخب ويلز، حتى أنه صرح، قبل شهرين لصحيفة "الغارديان" البريطانية أن بيل يعد أحد ثلاثة من أفضل المهاجمين في العالم، رفقة الأرجنتيني ميسي و البرتغالي رونالدو، وأنه يملك كل المواصفات اللازمة للعب ضمن فريق ريال مدريد.



