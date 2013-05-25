سانتوس.. يوافق على انتقال "نيمار"

قال نادي سانتوس البرازيلي، أمس الجمعة، إنه قبل عرضين لشراء مهاجمه الشاب نيمار دا سيلفا.

ولم يكشف النادي عن الناديين اللذين قدما العرضين إلا أن مسؤولين من عملاقي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد كانوا يتفاوضون مع النادي البرازيلي خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشفت وسائل الإعلام البرازيلية أن ريال مدريد عرض دفع 35 مليون يورو مقابل 28 مليون من برشلونة بالإضافة إلى راتب أكبر.

وكانت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن المهاجم البرازيلي الدولي وقع مؤخرا اتفاقا مع نادي برشلونة للعب في صفوف الفريق الموسم المقبل.

إلا أن نيمار" 21 عاماً" واصل نفيه بإصرار لهذه المعلومات التي تنشرها الصحف البرازيلية، ولدى سؤاله عن هذا الموضوع الأسبوع الماضي قال"لا أعلم شيئا عن هذا".

وكان مسؤولو سانتوس قد أعلنوا في الأيام الماضية عن اتجاههم لمناقشة انتقال نيمار قبل نهاية عقده الحالي الذي يمتد حتى يوليو 2014 .

وقال نائب رئيس نادي سانتوس أوديليو رودريغيز: "كنا نود أن يظل مع الفريق حتى 2014، لكن يبدو أن الأمر صعب المنال. كرة القدم أصبحت تجارة ويحكمها قانون السوق.

