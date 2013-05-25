كيروش: مورينهو تفرغ للإعلام فأضاع الألقاب

اعتبر مدرب منتخب إيران لكرة القدم البرتغالي كارلوس كيروش أن مباراة فريقه مع قطر في الرابع من يونيو المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم 2014 ستكون صعبة للغاية.



وأكد بعد متابعته المباراة الودية بين قطر ولاتفيا في الدوحة، أمس الجمعة، أن الفريق القطري تطور في أدائه كثيراً بعد تولي تدريبه المدرب الوطني فهد ثاني.



وأشار إلى أن المباراة المقبلة ستكون مصيرية للمنتخبين اللذين يتنافسان على التأهل إلى كأس العالم بالبرازيل مؤكداً أن حظوظهما متساوية لامتلاك كل فريق سبع نقاط.



وتطرق كيروش في لقائه مع وسائل الاعلام عقب انتهاء المباراة إلى مواطنه جوزيه مورينهو الذي انفصل عن ريال مدريد الإسباني وقال: "إنه المسؤول عن خسارة فريقه للألقاب بعد تفرغه لوسائل الإعلام والدخول معهم في معارك صحافية من أجل الشهرة.



وأوضح أن رحيل مورينهو كان أمرا حتميا بعد فقدان ريال مدريد للعديد من البطولات، بالرغم من وجود البرتغالي رونالدو والذي اعتبره أفضل من الأرجنتيني لونيل ميسي لاعب برشلونة.

