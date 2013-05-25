ماتزاري.. مدرباً "جديداً" لإنتر ميلان

أعلن نادي إنتر ميلان المنتمي لدوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم، أمس الجمعة، أنه عين والتر ماتزاري مدربا جديدا للفريق بعد إقالة اندريا ستراماتشيوني.



ولجأ إنتر ميلان إلى تعيين ماتزاري مدرب نابولي السابق بعد احتلاله المركز التاسع في الدوري هذا الموسم.



وقال النادي في بيان: "يود إنتر ميلان أن يعلن أنه عين والتر ماتساري مدربا جديدا للفريق".



وأضاف "يوجه النادي الشكر لاندريا ستراماتشيوني على ما أبداه من التزام رائع واحترافية في عام صعب. لقد وقع والتر ماتزاري عقدا لمدة عامين".



وترك ماتزاري نابولي بعد أن قاده في أربعة مواسم وساعده على احتلال المركز الثاني في الدوري هذا الموسم.



وذكر موقع صحيفة جازيتا ديلو سبورت على الانترنت أن قيمة صفقة التعاقد مع ماتزاري تبلغ 3.5 مليون يورو (4.53 مليون دولار) سنويا.



ونجح ماتزاري (51 عاما) في إعادة نابولي إلى مكانته في الكرة الايطالية وساعده على الفوز بكأس إيطاليا العام الماضي.



وقال ماسيمو موراتي رئيس إنتر ميلان للصحافيين: "احتجنا إلى إجراء هذا التغيير لأن هذا العام سيكون صعبا وأعتقد أن هناك حاجة إلى مدرب بخبرة ماتزاري".



وأضاف "هذا لا يغير حقيقة تقديري الشديد لموهبة وإمكانيات ستراماتشيوني وأنا مقتنع بأنه سيصبح أحد أفضل المدربين الايطاليين".



ومضى قائلا: "كان سيئ الحظ مؤخرا وربما يحتاج الان إلى مهمة أسهل من العمل مع انتر ميلان".



وكان ستراماتشيوني (37 عاما) رقي بشكل مفاجيء من إدارة فريق الشباب في انترناسيونالي ليتولى تدريب الفريق الأول في مارس من العام الماضي بعد إقالة كلاوديو رانييري.



وحقق ستراماتشيوني نتائج جيدة في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي ليحصل على عقد لمدة ثلاثة أعوام.



وفي بداية هذا الموسم بدا أن إنتر ميلان سينافس على اللقب وحقق سبعة انتصارات متتالية وضع خلالها حدا لسجل يوفنتوس الخالي من الهزيمة في 49 مباراة متتالية وقلص إلى نقطة واحدة الفارق مع متصدر الدوري.



لكن مستوى الفريق تراجع بعد ذلك وعانى من سلسلة من الاصابات للاعبين بارزين من بينهم دييغو ميليتو وديان ستانكوفيتش ورودريغو بالاسيو وانطونيو كاسانو وخافيير زانيتي.



واحتل إنتر ميلان المركز التاسع برصيد 54 نقطة بعد أن فاز خمس مرات فقط بعد العطلة الشتوية في منتصف الموسم وتلقى 16 هزيمة في المسابقة.