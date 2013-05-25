مانشستر سيتي.. يريد من "مدربه" الجديد 5 ألقاب

يضع نادي مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم نصب عينه أهدافا يريد تحقيقها من خلال المدرب الجديد والمنتظر لتدريب الفريق الانجليزي الموسم المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي فيران سوريانو في تصريحات نقلتها صحيفة " دايلي ستار " الانجليزية أن مانشستر سيتي يريد من المدرب المنتظر وهو التشيلي مانويل بيلغريني تحقيق خمس بطولات خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأكد سوريانو أن الموسم المقبل مع المدرب التشيلي سيكون الأفضل للفريق، موضحا أنه مقتنع بهذا الأمر بشكل تام.

وتابع: "في المواسم الخمسة المقبلة سنعمل على الفوز بخمسة ألقاب.. وهذا يعني أنه يمكننا أيضا قبول موسم أبيض شريطة الفوز بلقبين في ما تبقى من السنة نفسها".

وأضاف: "على الأقل نريد إحراز لقب واحد كل عام .. لدينا فريق مميز قادر على الوصول بعيدا في مختلف البطولات.. ويجب ألا نخرج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا".

وكان مانشستر سيتي قد أقال في وقت سابق من الشهر الحالي المدرب الايطالي روبرتو مانشيني، بعد خسارته في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي، الى جانب فقدانه لقبه كبطل للدوري الانجليزي.

وربطت العديد من وسائل الاعلام الانجليزية والاسبانية بين السيتي والمدرب التشيلي بيلغريني، ولكن دون صدور أي اعلان رسمي حتى الآن عن تولي التشيلي تدريب السيتيزن.

يذكر أن السيتيزن ودع الموسم الحالي دون التتويج بأي لقب، في الوقت الذي حقق فيه في العام 2011 كأس الاتحاد الانجليزي، وبعده بعام حقق لقب الدوري الانجليزي بعد غياب لأكثر من (44) عاما، وذلك تحت قيادة المدرب الايطالي المقال مانشيني.



الجماهير ترد الدين لمانشيني

الى ذلك يسعى عدد من جماهير مانشستر سيتي الانجليزي لرد الدين لمدرب الفريق المقال روبرتو مانشيني، وذلك من خلال توجيه شكر له عبر إحدى الصحف الايطالية.

وقالت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أن هؤلاء الجماهير قاموا بجمع الأموال من خلال تبرعات فيما بينهم من أجل وضع اعلان مشابه لذلك الذي قام بنشره الايطالي مانشيني الأسبوع الماضي لشكر جماهير السيتي على دعمهم له في الفترة السابقة.

ويخطط جماهير مانشستر سيتي لوضع اعلان مدفوع الأجر في صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" تتضمن صورة مانشيني مع عبارة .. شكرا مانشيني..

وصُدمت جماهير السيتي من قرار اقالة مانشيني الذي يرتبط بعلاقات جيدة مع الجماهير، حيث كان محط اهتمام وتشجيع الكثير من جماهير الفريق الذين يدينون للمدرب الايطالي باعادة فريقهم للواجهة والتتويج معهما ببطولتي الدوري المحلي والكأس للمرة الأولى منذ نحو (44) عاما.

ولم يحظ مانشيني بفرصة لوداع جماهير فريقه بعدما أقيل من منصبه الأسبوع قبل الماضي، فما كان منه سوى نشر صفحة كاملة في صحيفة "مانشستر ايفنينغ نيوز" الشهيرة في مانشستر، مرصعة بصورته وبالألقاب والكؤوس التي توج فيها مع الفريق.

وشكر المدير الفني المقال جماهير مانشستر سيتي على دعمها الكبير له خلال الفترة التي قضاها مدربا للفريق الانجليزي.

وكتب مانشيني الذي كانت تربطه علاقة جيدة بجماهير النادي: "ثلاثة أعوام لن أنساها مع جماهير مانشستر سيتي .. ستكونون دائما في قلبي.. تحياتي.. روبرتو مانشيني".

يذكر أن مانشستر سيتي كان قد تعاقد مع مانشيني في ديسمبر 2009 خلفا لمارك هيوز، ونجح خلال تلك الفترة في التتويج بكأس إنجلترا 2011 وبالدوري الانجليزي 2012 ، الأول للفريق منذ 44 عاما.