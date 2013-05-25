من يرحمنا من هذه الفوضي؟

لم يعد غريباً أن ترى تجمعاً للشباب الذين يسمون بالألتراس حول الأندية أو المنشآت الرياضية يعبرون عن غضبهم بأسلوب فج فيه ألوان شتى من العنف إذا سألت عن سبب هذه الغضبة تجدها واهية والحقيقة آننا نفخنا فى الظاهرة التى اعتبرناها صحية فى بدايتها حتى أصبحت ظاهرة مرضية خطيرة فقد شاهدت أمس الأول مئات من الشباب فى شارع كورنيش النيل حول مرآب للسيارات تابع لحى العجوزة اعتلوا الأسوار الحديدية للمرآب حتى كادت أجزاء منه تتداعى وتسقط بسبب كثرتهم.. كلهم ينتمون إلي»الوايت نايتس« أى أنهم من مشجعى نادى الزمالك شتموا من شتموا فى وزارة الرياضة لأنهم يرون أن الوزير متحامل عليهم وعلى ناديهم ولو افترضنا جدلاً أن هذا صحيح ألا توجد وسيلة أكثر احتراماً للشكوى من الوزير مثل اللجوء للقضاء للفصل فى أى نزاع.. هل مسئولية الجماهير التحدث باسم النادى واقتحام القاعات وشتم الأبرياء وتعطيل الطريق العام ومصالح الناس.. كان هناك حريق بالقرب من المرآب وانصل العمال بسيارة المطافيء فكان من الصعب عليها الوصول إلى الحريق لإطفائه.. الغريب أن هذا المرآب على بعد خطوات من قسم شرطة العجوزة الذى كان يحيط به عشرات من سيارات الأمن المركزى المليئة بالجنود لم يتحرك أحد منهم لأن هؤلاء لم يمارسوا أى نوع من أعمال التخريب لكنهم عطلوا الطريق أكثرمن نصف ساعة.

من حق أى شاب أن يشجع فريقه داخل الملاعب فقط بكل حرية بشرط ألا يسب هذا ويضرب ذاك للطريق حرمة لابد أن يعرفها هؤلاء.. الأندية تعرف الرءوس التى تدير هؤلاء الصبية والشباب وتحركهم وتستطيع أن تبلغ الشرطة عنهم ولو طبقنا القانون بأدب واحترام وعدم التجنى على الناس فإننا سنردع كثيراً من المنفلتين والمتهورين.. يكفى أن الدورى العام لكرة القدم صار بطولة تافهة لا قيمة لها ولا يتابعها أحد.. لاعبونا الموهوبون هربوا إلى الخارج ليلعبوا فى اجواء صحية لا نريد أن نصبح عراقاً أو سوريا فمصر بلد الأمان التى ذكرها رب العزة فى كتابه الكريم عودوا إلى عقولكم واحترموا حرية الآخرين ولا تعتدوا عليها يكفينا فوضى الشارع والمدارس والمستشفيات بل وبعض دور العبادة يرحمنا ويرحمكم الله.

نقلاً عن "الجمهورية" المصرية