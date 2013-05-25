يا هلال تفداك ألف بطولة!

رغم العمل الهلالي الجيد (إجمالاً)، ورغم أنه لا يكاد يمر موسم دون أن يتوج الفريق ببطولة (على الأقل) إلا أن المدرج الأزرق غير راض عن أداء فريقه، وغير سعيد بنتائجه، وكثيراً ما يطالب الإدارة بالرحيل..!!

على الجانب الآخر.. فإن الجمهور النصراوي رغم ابتعاد فريقه عن البطولات، ورغم الأخطاء الإدارية المتكررة (حد الملل)، ورغم الفشل الذي كان غالباً عنواناً لتعاقداته.. إلا أنه ما زال يردد بعد كل بطولة.. "تفداك ألف بطولة"!!

إنه فرق الطموح الذي يجلب البطولات!!

أعتقد أن "العاطفة" باتت تسيطر على "مدرج الشمس"، وأزعم أنها تسببت له بانخفاض حاد في مستوى الطموح، وجعلت ردة فعله تجاه الأخطاء "خجولة"، وأرى أنها أحد الأسباب التي أدت إلى عدم عودة النصر، أو تأخرها على الأقل..

لا عودة للنصر قبل أن يعود الطموح إلى مدرجه.. لا عودة قبل أن يتولى المدرج مهمة صياغة الهدف، وأن يكون "البوصلة" التي تحدد اتجاهه وكيفية المسير إليه..

لا عودة للنصر قبل أن تُرسم استراتيجية العمل بناءً على نبض جمهوره..

يجب أن يتجاوز جمهور النصر مرحلة "المساندة" إلى "المشاركة" ثم "المحاسبة"..

لا بد أن يحدد مسألة بقاء الإدارة من عدمه، وأن يكون شريكا (فعلي) فيما يُتخذ من قرارات..

يجب أن يكون صوت الجمهور أقوى، وطموحه أعلى، ومطالبه تعلو ولا يعلى عليها..

لا بد أن تُلبى رغباته أول بأول، وأولها مشرف كطلال الرشيد وإحضار أجانب جيدين ومحلي في مستوى يحيى الشهري..

الوصول لنهائي الكأس، واحتلال المركز الرابع بالدوري ليس العودة التي نحلم بها؛ هذا ما يجب أن تقوله جماهير النصر في السر والعلن.

نقلاً عن "النادي" السعودية