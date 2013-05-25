"تأشيرة سفر".. تثير "شائعة" انتقال الشهري للنصر

نفت مصادر لـ"العربية نت" اليوم السبت الأنباء التي أكدت حسم صفقة لاعب وسط نادي الاتفاق يحيى الشهري لصالح نادي النصر السعودي، وكشفت المصادر أن سبب تواجد اللاعب الدولي في الرياض اليوم كان لغرض إجراء البصمة في مكتب التأشيرات الخاص بالسفارة البريطانية، وذلك لنية اللاعب السفر إلى المملكة المتحدة لقضاء إجازته السنوية.

وكان فيصل الراشد الذي يدير فرع الشركة التي تدير أعمال الشهري في المنطقة الشرقية نشر صورة لهما في مطار الرياض فور وصولهما قبل أن تُنشر أخرى للشهري مع أحد معجبيه في واحد من مطاعم العاصمة الرياض صباح السبت لتلقى الصورتان ترحيبا لدى جماهير النصر، بعد أن نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا عن توقيعه لـ "العالمي" مقابل 35 مليون ريال مساء اليوم، إلا أن المصادر نفت ذلك، مؤكدة أن الشهري غادر الرياض ظهرا بعد أن أنهى إجراءاته في مكتب التأشيرات البريطانية.

يُشار إلى أن العرض الوحيد الذي تلقاه الاتفاق رغبة في نقل خدمات لاعب وسطه الشهري كان من نادي النصر، وأنه لا توجد عروض رسمية أخرى عدا عن بعض العروض الشفهية من أندية أخرى لم ترتق إلى الرسمية، فيما لا تزال إدارة الفريق الشرقي تماطل في حسم الصفقة محاولة رفع سعر بيع عقد اللاعب الذي قد يكون الأغلى في تاريخ الكرة السعودية.

من جانبه أكد رئيس الاتفاق عبدالعزيز الدوسري بأن ناديه لا يزال يدرس عروض الأندية التي وصلته لضم اللاعب يحيى الشهري، وقال لـ"العربية.نت": "الشهري لن يوقع للنصر هذا اليوم.. مازلنا ندرس العروض.. هنالك عرض رسمي من النصر.. وأخرى شفهية من أندية أخرى".